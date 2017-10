POR: IGNACIO GÓMEZ BRAVO/EL DICTAMEN

¡QUÉ TAL! ¿Cómo están mis queridos amigos CHOCHOLEROS del bello puerto y estado de VERACRUZ de IGNACIO de la Llave? En esta ocasión iniciamos invitándolos a visitar nuestra página WWW.ELDICTAMEN.MX manténgase informado de lo que acontece a nuestro alrededor y síganos en TWITTER es muy fácil @ELDICTAMEN y @NACHOCHOLNEW, los invitamos a que descarguen nuestra APP de El Dictamen y disfruten de los increíbles beneficios que tenemos para ti…

Y ahora si vámonos con los clásicos y esperados CHOCHOLAZOS y les diré que la fecha FIFA un descanso para unos, una tormenta para otros, en fin, se va cerrando el círculo para RUSIA 2018… Por lo pronto les platicaré del hermanamiento que hubo entre VERACRUZ y la Villa de ORDES, una sesión solemne que se llevó al cabo en la sala de cabildos del Palacio Municipal en VERACRUZ, el alcalde porteño RAMÓN POO GIL y MARICRUZ BARREDA DE POO fueron anfitriones del alcalde de ORDES, JOSÉ LUIS MARTÍNEZ SANJURJO, quien llegó acompañado de su esposa LUCÍA DOMÍNGUEZ DE MARTÍNEZ, se les notaba la alegría de hermanar su Villa con este puerto, lleno total en el palacio, un gusto saludar al notario CARLOS DÍAZ CORRALES, síndico del ayuntamiento porteño, así como al director del centro histórico el ARQ. MANOLO RUIZ FALCÓN, con ellos el director de turismo JUAN BOSCO PÉREZ ACASUSO; RICARDO CAÑAS, subdirector de cultura, todos los ediles estaban presentes, destacándose el regidor tercero ÁNGEL MALDONADO RODRÍGUEZ; después del acto protocolario se entregaron reconocimientos a VICENTE RODRÍGUEZ COUCEIRO, lo recibió en su nombre su hija CARMINA RODRÍGUEZ, un momento muy emotivo sin dudarlo, inclusive el alcalde de ORDES lo reconoció públicamente como hijo predilecto de su ciudad; ANA MARÍA SONEIRA LIÑARES, concejal delegada, estuvo presente y encantada con VERACRUZ; JESÚS JOSÉ MANUEL PEDREIRA, representante del hospital de SANTIAGO de COMPOSTELA, recibieron reconocimientos como huéspedes distinguidos, con ellos JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ MÉNDEZ con su esposa SANDRA RÍO VÁZQUEZ, cabe destacar la presencia de SANTIAGO GARCÍA, destacado empresario de la madre patria, desde la capital del país asistieron SERGIO y MILAGROS CASTRO DE DÁVILA, matrimonio muy agradable, un gusto conocerlos a todos; quedamos invitados a visitar ORDES allá en la Coruña, el cónsul de España en este puerto DON MANUEL CARAMÉS COTA asistió; así como JOSÉ MANUEL URRETA ORTEGA representando a la CONCAMIN; los visitantes de la delegación de ORDES visitaron y disfrutaron SAN JUAN de ULÚA, el archivo histórico en donde los atendió personalmente la ARQ. CONCHITA DÍAZ CHÁZARO, cronista de la ciudad, estuvieron en EL DICTAMEN, la LIC. BERTHA AHUED MALPICA los recibió y nos dio una cátedra de la historia del Decano de la Prensa Nacional y tercer periódico más antiguo de Latinoamérica, quedamos impresionados con la historia y trayectoria de este diario que ha plasmado en sus páginas la historia de Veracruz; hubo reuniones con empresarios, estuvimos en la Primera Región Naval, visitamos el Museo Naval MÉXICO, un verdadero recorrido por la historia de la armada de nuestro país, hubo reunión con los universitarios, un saludo especial al rector de nuestra alma Mater la UCC el padre y DR JOSÉ MANUEL ASÚN JORDÁN, forma parte del comité organizador de los festejos kikiris de los 500 años, con todo respeto hay que pensar a lo grande y me dio la razón, visitaron ZEMPOALA, LA ANTIGUA y la ruta del café en COATEPEC, estuvimos en el IVEC, en el Casino Español y la Beneficencia Española, recorrieron las plazas veracruzanas, sin dudarlo una visita inolvidable para nuestros hermanos de ORDES, desde aquí nuestro cariño y reconocimiento, en este corto tiempo se llevan el corazón de los que los conocimos, no dudamos muy pronto visitar su Villa de ORDES y devolverles la visita, cabe destacar la presencia de la LIC. CARLA IGLESIAS, representante de la SER, la atendió de lujo SANDRA VÁZQUEZ, la cónsul de BELICE en este puerto; mi querida DRA. PATY HERNÁNDEZ DE REY en primera fila, así como PILAR FERREIRA MUÑOZ con VERACRUZ a través del TIEMPO está trascendiendo; en el SKY LOUNGE comimos delicioso, invitados por alcalde RAMÓN y MARICRUZ BARREDA DE POO, ahí también saludamos aparte de los antes mencionados a LAURITA GÁLVEZ, siempre linda y atenta con el CHOCHOL, ANGELITA PERERA DE PORTILLO, muy guapa, saludos a sus papis; el regidor ALEJANDRO ALVIZAR, YADIRA CARRILLO, PEPE GONZÁLEZ, ANGÉLINA GÓMEZ, la secretaria del ayuntamiento DIANA ÁLVAREZ, NADIA PIANA DE MALDONADO, su heredera ANTONELLA llegará en máximo 2 semanas; hubo jaraneros y el ARQ. MANOLO RUIZ nos deleitó declamando y cantando fragmentó de VERACRUZ; enhorabuena para todos los que hicieron posible esta visita y hermanamiento entre dos ciudades importantes en el encuentro de dos mundos… Les recuerdo mi correo electrónico es [email protected] escríbanos y CHOCHOLEE con nosotros, también agradecemos a RICARDO OLMOS reportero gráfico exclusivo del CHOCHOL con sus colaboraciones y síganos en TWITTER y en INSTAGRAM es muy fácil @NACHOCHOLNEW… EXPO CHEDRAUI sensacional, 15 años se cumplieron, un gustazo saludar a ANTONIO y ALFREDO CHEDRAUI OBESO, estuvieron presentes en la inauguración junto con sus hijos TOÑO y RAMÓN CHEDRAUI EGUIA, así como ALFREDO CHEDRAUI LÓPEZ… Cumplió años MIMÍ PROAL, la soberana del Carnaval de SAN RAFAEL, es un cuerazo… MANOLO ÁLVAREZ BARROSO con muchos proyectos CHOCHOLEROS, disfrutó de su tierra y nos anunció que en breve estará presente en un reality en el canal de E Latinoamérica… Un gusto saludar en La Parroquia a mi amigo HÉCTOR YUNES LANDA en compañía de ARCADIO ANDRADE, al parecer estará participando en política en el centro de la entidad veracruzana… DANIELA CARVALLO cada vez más bella… ESTEFANÍA RUIZ ÍÑIGUEZ, Mexicana Universal Veracruz visitó las instalaciones de TV AZTECA, el canal oficial de este certamen que trasmitirá todos los eventos eliminatorios de MEXICANA UNIVERSAL, les recuerdo que este concurso es la eliminatoria oficial del certamen de belleza más importante del orbe MISS UNIVERSO, el 28 estaremos en ACAYUCAN y ESTEFANÍA estará en el Gran Premio de MÉXICO en la fórmula uno; un saludo especial para FRANK MUÑOZ, director de TV Azteca Veracruz, brindando todo el apoyo… FERNANDO y MARIELA LOHMANN DE YUNES felices con la llegada de GERONIMO, bienvenido… DANIELA ARRIETA SALAZAR encantadora y bellísima, está de regreso en el puerto jarocho, saludos a VALERIA… XIMENA SILVA, una chica encantadora… Saludos a tres distinguidas damas, VICHINA y TOÑITA FERNÁNDEZ LUNA, las salude en compañía de TERE MONTALVO DE CANO, muy buenas amigas de mi mami, hoy están presentes a una semana del cumple de doña MARGARITA, llegaría a los 90… Este 20 de octubre, la Asociación Veracruzana Contra el Cáncer AVERCC, invita a su primer evento con causa en el hotel BEST WESTERN PLUS a las 9 horas, forman parte de esta asociación el LIC. RAFAEL DURÁN LILI con el su esposa MAYLEN ÁNGELES DE DURÁN, así como MÓNICA TAIBO, DORIS GARCÍA, MARINNE MARTÍNEZ, ARIADNA CANSECO, IRMA GONZÁLEZ y SONIA SALINAS, en el evento se tocarán los temas, signos y síntomas de alarma, somos lo que comemos y factores de riesgo sin dudarlo muy interesante, apoyemos esta noble causa… Los cumpleañeros de hoy son el DR. FERMÍN MARTINEZ DE JESÚS, lo festejará en familia; GABRIEL BRAVO VERA, ayer pachangón en su residencia de Costa de Oro, saludé a sus papis en La Parroquia con su linda nieta; CECILIA GAONA hoy estará de fiesta, MIGUEL CASTELÁN también tremendo pachangón ayer; mañana lo cumplirán JULIO MORA OLIVO, el reportero rey de los deportes, mi compa JAVIER AILLAUD RANGEL estará muy festejado; pasado mañana ANE MIJARES estará de pachanga, así como ALFONSO VALENCIA, a todos muchas felicidades… USA 4 PANAMÁ 0 y MÉXICO 3 TRINIDAD y TOBAGO 1; y llega a 21 puntos pasado mañana cierran el hexagonal en HONDURAS… Apoyo total de IMAGEN TELEVISION para ser exacto de CIRO GÓMEZ LEYVA para AMLO creo será presidente… Atrás de ellos OLEGARIO y SLIM y la verdad creo nos ira muy bien, ya basta de corrupción… Hoy estaré desayunando en el Hotel Holiday Inn con mi amigo DON SERGIO MORALES ORTIZ por su cumpleaños CHOCHOLERO… Ayer cenita con mis consentidas ROSARÍN SOUSA y MÓNICA TAIBO, la pasamos muy bien las amo… Bienvenida PATY BARRIENTOS la vene… Pregunte por los puros HOJA REAL, están de CHOCHOLAZO, y por hoy se nos acabó el espacio y los CHOCHOLES pero recuerden el CHOCHOL está SOLO en EL DICTAMEN el decano de la prensa nacional rumbo a los 120 años, y ahora sí, ADIÓS…