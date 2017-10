IGNACIO GÓMEZ BRAVO

¡QUÉ TAL! ¿Cómo están mis queridos amigos CHOCHOLEROS del bello puerto y estado de VERACRUZ de IGNACIO de la Llave? En esta ocasión iniciamos invitándolos a visitar nuestra página WWW.ELDICTAMEN.MX manténgase informado de lo que acontece a nuestro alrededor y síganos en TWITTER es muy fácil @ELDICTAMEN y @NACHOCHOLNEW, los invitamos a que descarguen nuestra APP de El Dictamen y disfruten de los increíbles beneficios que tenemos para ti… Arrancamos este décimo mes del año a tambor batiente, el mes de la raza, del encuentro de dos mundos, del clásico de otoño; sin dudarlo un bonito mes otoñal y ahora si vámonos con los clásicos y esperados CHOCHOLAZOS y les diré que los ROJOS del ÁGUILA de VERACRUZ están haciendo maletas y se van a NUEVO LAREDO, Tamaulipas, ahora serán TECOLOTES, allá en el norte si les están dando todo el apoyo, se les va extrañar a los emplumados, pero en fin, así nos tocó vivir, ya se fueron los HALCONES tanto los rojos como los de Xalapa y el TIBURÓN se irá también muy pronto; solo quiero recordarles, porque desgraciadamente los seres humanos tenemos muy mala memoria, pero aquí se la refrescaremos y les diré que en el sexenio anterior el apoyo al deporte fue total, los HALCONES ROJOS y los de Xalapa, así como el ÁGUILA y los ESCUALOS salieron campeones en las máximas categorías y si a eso le sumamos el gran triunfo de los BRUJOS en la serie latinoamericana, la verdad fue un sexenio espectacular de gran alegría para el deporte veracruzano, nunca en la historia había sucedido algo igual, sin dudarlo el APOYO tuvo excelentes resultados, por ahora no tendremos basquetbol, ni béisbol y muy pronto ni fútbol, una triste realidad que duele, que nos hace sentir muy mal, pero la verdad no hay mal que dure 100 años como dice el refrán, algo tendrá que hacer nuestro gobernador actual MIGUEL ÁNGEL YUNES LINARES, darle incentivos y apoyo a empresarios VERACRUZANOS que quieran invertir y apoyar a nuestro estado para que tengamos espectáculo de primer nivel, de lo contrario arderá Troya; por lo pronto a ver su deporte favorito en la TELE que tal… La generación 65-67 de la normal del colegio la PAZ antiguo JOSEFINO estarán celebrando su 50 aniversario de haber egresado de la institución y lo celebrarán con una misa de acción de gracias el próximo 27 de octubre en la capilla del colegio ubicada en JUAN PABLO II a las 17:30 horas, si eres egresada y formas parte de esa generación tienes que asistir, comunícate con alguna de tus compañeras o con MARINKA FREYRE DE ABUD, están invitadas… Un exitazo la presentación del libro “SENSACIONES” en el WTC de Boca del Río ahí MARIANA PAZOS GÓMEZ con su pintura y SERGIO GIL ORTIZ con su poesía, lograron plasmar un libro sensacional, la presentación estuvo a cargo de ANA LILIA SALDAÑA DE GARCÍA así como IVONNE MORENO, excelente convocatoria para esta presentación, cabe destacar que el 100 % de la venta será para el asilo y albergue de la CRUZ ROJA MEXICANA delegación VERACRUZ, presente e invitados especiales OSWALDO y LUCILA ALE DE FICACHI, presidentes de la benemérita institución en este puerto, con ellos CHELITA GIL DE POO llegó en compañía de su nieta PAOLA, DON BALTAZAR asistió con IRMA ELENA GÓMEZ DE PAZOS, la coordinación estuvo a cargo de ANABEL GIL RULLÁN; muchas felicidades… LES recuerdo mi correo electrónico es [email protected] escríbanos y CHOCHOLEE con nosotros, también agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS, reportero gráfico exclusivo del CHOCHOL, y síganos en TWITTER y en INSTAGRAM es muy fácil @NACHOCHOLNEW… MEXICANA UNIVERSAL VERACRUZ esta ya a la vuelta de la esquina, este próximo 22 de octubre estaremos en POZA RICA en la presentación de las chicas de la zona norte, en donde BLANCA LIMA y QUINTIN BENÍTEZ están listos el 28 estaremos en ACAYUCAN final regional de la zona sur, saludos a CHUCHÍN NARANJOS; la preselección será el 1, 2 y 3 de noviembre para que todas las chicas puedan asistir, la gran final será el 23 de noviembre; de ahí nos vamos a LAS VEGAS para apoyar a DENISE FRANCO PIÑA en el certamen de MISS UNIVERSO que será el 26 de noviembre, gracias a LUPITA JONES por la invitación; MEXICANA UNIVERSAL es la eliminatoria oficial de MISS UNIVERSO; saludos para LUPITA ABASCAL, feliz y contenta con su galanazo CARLITOS CEBALLOS, están enamoradísimos… MAROMA RESIDENCIAL una realidad en el CORAZÓN de BOCA del RÍO, mayores informes con CAROLINA PORTILLA 2291611912 y este miércoles el OPEN HOUSE de MAROMARESIDENCIAL.MX…. Con delicioso desayuno en el rancho de JUAN CARLOS MOLINA PALACIOS festejó su cumpleaños el senador de la República PEPE YUNES ZORRILLA quien llegó acompañado del CP. ENRIQUE CHÁZARO MABARAK, los dirigentes campesinos, ex diputados, diputados federales, presidentes municipales electos y amigos del líder de los campesinos en Veracruz estuvieron presentes, así como medios informativos un gusto saludar a BELÉN FERNÁNDEZ DEL PUERTO, así como ADOLFO RAMÍREZ ARANA, FALLO y AMADA GASPERÍN DE RODRÍGUEZ asistieron, un gustazo saludarlos, así como JUAN MANUEL DEL CASTILLO, tenía tiempo de no verlo, desayunamos barbacoa y tamales de elote riquísimos; el alcalde electo de Alvarado, BOGAR RUIZ ROSAS, llegó al CHOCHOL, sin faltar el DIP. FERNANDO KURI; sin dudarlo una excelente convocatoria del líder de la CNC y del senador PEPE YUNES ZORRILLA, quien mostraba su felicidad e inclusive saludó de mano a todos los asistentes y hasta la foto se tomó, enhorabuena para nuestros buenos amigos… Felicidades para AMANC VERACRUZ, están cumpliendo 35 años de ayudar a niños con cáncer, enhorabuena para ISABEL GONZÁLEZ SICILIA DE BARQUÍN por realizar tan excelente labor, DANIEL ESPINOSA se unió a la celebración y realizó una pulsera conmemorativa de cuya venta donó un porcentaje a la institución que ayuda a niños con cáncer AMANC, enhorabuena, en nota especial verá todos los CHOCHOLAZOS… NARDA MEDINA LARA, una chica encantadora que representa el café los portales de Córdoba de DOMINGO MUGUIRA… HÉCTOR MAROÑO y MARTHITA CASTELLANOS rumbo al altar… Tremendo comidón para festejar a CARLITA JIMÉNEZ DE ESCOBAR, su esposo EDGAR ESCOBAR un excelente anfitrión, así como su heredera VALENTINA MICHELLE ESCOBAR JIMÉNEZ, es una bebé muy inteligente, saludos a su amiguita MARIAN MORA GONZÁLEZ, muy linda también; DIANA LUCHO asistió, así como OMAR y GABY ELVIRA DE MORALES, el CHOCHOL estuvo excelente… GERARDO y JANET NAYEN DE ROSETE felices con ALÍA… JORGE y LOLIS VIVES DE KAYSER el día de hoy en compañía de toda la familia, saludos a todos, engalanan este CHOCHOLAZO y besos a MIRANDA, está creciendo rapidísimo, cada vez más bella… CHARITO VÁZQUEZ muy contenta con su heredera ROSARIO BOJÓRQUEZ… ROSARÍN SOUSA en visita de DR a la capital del país… MÓNICA TAIBO CANO, una güerita de un cuento de hadas, consentida del CHOCHOL… PEDRO MERÉ, EDGAR OCHOA y DON SERGIO MORALES ORTIZ, ellos si saben de béisbol… DON JAVIER y CHATA KURI DE GARCÍA engalanando este CHOCHOL, un saludo hasta Tuxtepec, Oaxaca… BUEN partido del TIBU en JALISCO vs el ATLAS, perdieron 2 a 0 con pésimo arbitraje, nos robaron dos penales… MARINKA ABUD muy chambeadora… ADRIANITA MENÉNDEZ DE DAGUER, una joven señora muy guapa se dejó ver con sus bebitas ELISA y LUCIANA DAGUER, saludos a su esposo TONY DAGUER, feliz familia… Un 10 a tránsito del Estado y Municipal están trabajando muy bien, FELICIDADES… El TEATRO de BOCA del RÍO viento en popa, estuvieron especialistas en audio y sonido del equipo de ALEX SINTEK, los atendió personalmente el alcalde MIGUEL ÁNGEL YUNES MÁRQUEZ, hay mucha expectación por el FORO BOCA… Cambios en el CARNAVAL de VERACRUZ, suben el billete para inscribirse y ahora ya no hay límites para ser REINA… En el fútbol MEXICANO mucha corrupción, la danza de los millones y de DÓLARES, rondo la FMF en esta semana, hubo cambios a MEDIAS… Felicidades por sus primeros 14 años a CAROLINA HERAS LAGUNES, lo celebró con sus amiguitas, su mami LIZETTE LAGUNES guapísima… El SULTÁN en IMAGEN televisión… Ayer comí con CARLOTA NAMORADO, una bb encantadora… Los cumpleañeros de hoy JALILI SEDAS y KRIZIA BARRAGÁN; mañana lo estarán cumpliendo MARIROSS ACIERNO, MARIO CAZARÍN, YAZMÍN CORTÉS, así como ITZEL ARAN y mi querida doctora NATALIA FERREIRA, sin faltar JANET USCANGA; el martes lo cumplirán MARILY ÁLVAREZ, GERRY ESPINOSA, así como RAQUEL ARCHIDONA, a todos muchas felicidades… Hoy comeré con mi consentida MÓNICA TAIBO… Pregunte por los puros HOJA REAL, están de CHOCHOLAZO, y por hoy se nos acabó el espacio y los CHOCHOLES, pero recuerde el CHOCHOL está SOLO en EL DICTAMEN el decano de la prensa nacional rumbo a los 120 años, y ahora sí, ADIÓS…