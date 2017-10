PEPE RISK/COLABORADOR

¡Qué tal mis amigos de EL DICTAMEN! Como siempre es un gusto poder estar en contacto con todos ustedes a través de este medio impreso y digital en nuestro portal web, saludando a todo el bello Estado de Veracruz y alrededores de donde nos leen, siempre al pendiente de los acontecimientos más importantes y por supuesto de las notas sociales más JUVEniles del puerto. Ya casi por celebrar cinco años de estar en el gusto de todos los lectores jóvenes y que mejor que seguir trabajando para traerles las exclusivas y notas sociales más destacadas del jet set veracruzano. Los invito a que no se desprendan y nos arranquemos de una vez con las notas más destacadas…

Iniciemos esta semana saludando a MONTSE DÍAZ y JUAN FIERROS quienes disfrutan de su noviazgo a capa y espada, más enamorados que nunca y siempre juntos en los eventos veracruzanos, por supuesto que no se escapan de la lente social de EL DICTAMEN. Feliz cumpleaños le deseamos en esta edición a nuestra bella amiga ALE BUGANZA quien en días pasados celebró un año más de vida, muy contenta compartiendo en las redes sociales las muestras de cariño de sus familiares, saludos para Ale, y que por cierto, tiene rato que no la vemos por el puerto, esperemos se de una escapada pronto al antro del rayito; y ya que hablamos de él, los jóvenes están preparándose porque ya se especula la fecha para una de las fiestas más importantes en el año, el famoso Halloween, se lleva a cabo, estén pendientes de las redes sociales, además recuerden que disfrutarán la calidad de este lugar único, así que chavos ya saben, pendientes de sus RPS. Bellísima como siempre mi querida ALMUDENA DEL VAL, siempre contenta con la mejor actitud y también compartiendo en las redes sociales su día con todos sus amigos. Un feliz cumpleaños le deseamos a mi compadre JUAN CARLOS CÁRDENAS, quien en días pasados no dejó de ser apapachado por su bella novia ANA GABY VALTIERRA ya que le organizó tremenda fiesta sorpresa súper exclusiva, ahora si mi buen Juan Carlos ni se lo esperaba, esperemos que se la haya pasado de lo mejor amigo. Tremenda sorpresa la que se llevó mi querida ANALY ROMERO y ahora si como dicen por ahí, la agarraron en curva ya que el día de ayer recibió anillo de su ahora prometido FELIPE ORTEGA, muy contenta y obviamente sorprendida compartió con sus amigos más allegados tremendo momento, muchas felicidades Analy ahora a esperar la boda. La #selfie de la semana va dedicada para CARO DE TORRE quien día a día se encuentra preparándose en conocido programa de televisión, muchas felicidades Carito. FERNANDO OCEJO y FABY RIVERO otra de las parejas que engalanan con frecuencia la JUVE, muy elegantes posando este fin de semana para nuestra lente. Una felicitación muy especial va dedicada esta semana para LUIS EDUARDO OLIVA mejor conocido como Yayo y su ahora esposa ALE PÉREZ quien el fin de semana pasado contrajeron nupcias en un magnifico salón en Coatepec, muchas felicidades por tan mágico y especial momento para mis dos amigos y ahora esposos. Por ahí nuestra lente captó a GILDA VENTA y su prometido CARLOS NACHÓN quienes también están en la lista de la próxima pareja de prometidos que le siguen a la iglesia, por fechas de marzo estaremos acompañándolos en este día. El #tbt de la semana dedicado para LUIS GUTIÉRREZ y GERAR VECI, la famosa foto del recuerdo. ADRI GÓMEZ y MAFER LÓPEZ, dos de los rostros más bellos del Estado. Saludos para la flota MEMO HERRERA, JAVIER DEL CASTILLO, MAURICIO BUENO y PEDRO GRACIAN a quienes me dio mucho gusto saludar y convivir el fin de semana en la boda del buen Yayo, por cuestiones de trabajo ya cada quien por su rumbo, pero de vez en cuando es bueno juntarse. Para cerrar con broche de oro no se nos escapan dos grandes amigas y que por supuesto también roban cámara este fin de semana, nos referimos a AITANA GARCÍA y MAJO VENTA presentes en sociales de EL DICTAMEN. Sin más por el momento nos leemos la próxima semana con las notas JUVEniles más destacadas, buen fin de semana muchachos.