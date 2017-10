Por: Gloria Fernández Martínez/El Dictamen

“No juzgues un libro por su portada, ábrelo”. Cuantas veces estereotipamos a una persona por la primera impresión, el malentendido es una fuente de tensión y conflicto, se da cuando una de las partes se equivoca interpretando el comportamiento o palabras de la otra persona. Es común que se produzcan malentendidos, pues somos humanos y siempre existirá la tendencia a malinterpretaciones.

Por ejemplo, alguien tímido puede causar la impresión equivocada de ser frío, distante y orgulloso o, si oímos a un hombre elevar la voz en un restaurante, tal vez pensemos que se trata o de alguien sangrón y prepotente, y en realidad puede que padezca un trastorno auditivo. Los malentendidos pueden ser triviales y fáciles de resolver o traer graves consecuencias. Mejor, aclarar, hablar de ello y no dejar que el orgullo se interponga pues puede hacerse más grande, difícil de solucionar y tener complicaciones, habla en privado del asunto, sin involucrar a nadie más, exponiendo el problema con claridad, sencillez, explicando cómo nos hizo sentir, sin hacer acusaciones, y que el objetivo sea hacer las paces con amor. Puesto que somos imperfectos, siempre habrá malentendidos y sentimientos heridos. Todos podemos cometer errores o decir algo que suene insensible o descortés. Nunca es agradable sentirse malinterpretado, pero si tomamos medidas para aclarar los asuntos, como el dialogo y aplicar los principios bíblicos que promueven el amor y el perdón, con toda probabilidad, lograremos buenos resultados. Siempre aclara a tiempo, no hagas tu propia historia, ni te la creas, ten el hábito de dialogar antes de que sea tarde, no supongas nada, aclara en persona, no te confíes al mensaje de celular. Si vas a aclarar algo a mí me resulta llevar en una lista los puntos a tratar y respira, para que tu voz sea clara y tranquila, pero ante todo encomiéndate a Dios para aclarar posibles malos entendidos y que el Esp. Sto. te diga cómo hablar, lo que debes decir… Las incansables voluntarias de SANTA ANA ya cuentan con servicio de comida corrida elaborada por prestigiado chef, y a un precio módico en Ave. Revolución No. 405 casi esq. Galeana 956 75 83 y 2292091662 de 2 a 4 pm, trae tu trastes. Y otra excelente idea de las mismas es que a partir del lunes 9 de octubre casa Santa Ana contará con vales de comida para que, en lugar de dinero, se los puedas dar a los limpiaparabrisas, que están en los semáforos y puedan acudir a casa Sta. Ana para obtener desayuno o comida y, ahí podrán obtener otro servicio de ayuda. Cada vale cuesta $20. Puedes comprar tu planilla de $100 o $200. Para mayores informes comunícate al 9567583 o con Paty Rodríguez al 2292655488, me parece estupenda esa idea… El Club Rotario Centro Histórico la UNESCO, y el DIF Municipal preparan la “Gala en Plenitud” un show de expresión artística de los adultos mayores cantos, danzas y bailes se presentara el lunes 23 de octubre a las 6 pm, en el teatro Clavijero a las 6 pm cooperación $50.00. No se imaginan que bríos tienen esos abuelitos, verlos en el escenario es una delicia y te contagian su alegría…. “Reciclemos y Ayudemos”, esfuerzo que hace las voluntarias de MUAC para poder donar ultrasonidos de mama a mujeres de 225 a 39 años en contáctalas para que tú también las apoyes. Y tú, no dejes de hacerte tus estudios… Salud, alegrías y paz, es lo que les deseo a los cumpleañeros y a los que celebren algo especial, un abrazo para las PILARES, TERE MONTIEL DE LUENGAS, MELY REYNOSO VICTORIA, KARLITA GUTIÉRREZ ZAMORA GARCÍA, CECY GARCÍA DE SANSORES, MARÍA ROSA CHÁZARO MABARAK, CECILIA DÍAZ DIEZ, HUMBERTO ALESSANDRINI MORALES, JOSÉ MANUEL URRETA ORTEGA, MARY PAZ LASTRA DE GARCÍA, JAVIER AILLAUD RANGEL, NORA DOMÍNGUEZ, DR. GERARDO ROLDÁN, PILAR DEL PUERTO, ROMEL LEDESMA ABAROA, HUMBERTO ALESSANDRINI MORALES, también aniversario de bodas de MARU y JORGE DÍAZ, LIZETTE y JOSÉ DÍAZ, MAYELA y MARLON RAMÍREZ, BELEM y PACO RESENDIZ, ANY y ANDRÉS DEL PUERTO, MARY CARMEN RUIZ y RAMÓN SEDANO, LETY SANSORES, LIZETTE MORENO CEBALLOS DE AUBRY, ABEL NADAL MANCERA, GIOCONDA DEL RIVERO DE ARGUDIN, MARTHA ACOSTA DE ACEVAL, DULCE MARÍA NAZAR DÍAZ MIRÓN, recibió reconocimiento el LIC. JAIME MÁRQUEZ CAPALLERA por 20 años de servicio en el Poder Judicial de la Federación y el reconocimiento se lo entregó el Secretario General del Sindicato del P.J.F LIC. ENRIQUE B. ESPINOSA ROMO, RICARDO CAÑAS, recibo un regalo de parte del Alcalde de la Villa de Ordes, España José Luis Martínez Sanjurjo por haber realizado la investigación de documentos antiguos sobre la llegada a Veracruz de la expedición de la Vacuna de 1804 en la cual venía la enfermera Isabel Cendal nacida en esa Villa, felicito a la ya Licenciada en Diseño Gráfico LIC. CARLA COTRINA CORTEZ, próxima a iniciar su Maestría, muy orgullosos sus papas JUAN CARLOS e IVETTE DE COTRINA, así como toda la familia… El H. Ayuntamiento de Veracruz participa la exposición fotográfica con motivo de los 49 aniversarios de la llegada a Veracruz de los “portadores del fuego olímpico”, permanecerá en el Auditorio del Museo del 6 al 23 de este mes. Será muy interesante conocer esas fotos. Y también disfruten de los eventos que la Dirección de Cultura tiene para ustedes como grupos folclóricos. Exposiciones, cine, bailables. Mayores informes www.disfrutaveracruz.mx o al 2002000… “El silencio es como el viento atiza los grandes malentendidos”, Elsa Triolet… “Muchas veces dejamos que los malentendidos o enojos nos alejen de las personas que queremos, y permitimos que el orgullo se anteponga a los sentimientos genuinos”… “Muchas amistades han sido arruinadas por un malentendido que empezó con un chisme”… “Los conflictos surgen generalmente de los malentendidos. Los malentendidos surgen de la mala comunicación” [email protected] 2291733790.