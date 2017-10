* Felicidades para Pablo Ramírez Castro por su cumpleaños

* 8 años de feliz existencia para Bruno.

* En grande festejo Judith su cumpleaños

* Esto y más hoy ¡Acompáñanos!

Por: Antonio Rendón/Colaborador

¡Qué tal amigos! Con el gusto de siempre les saludo desde este espacio esperando que se encuentren bien y disfrutando del décimo mes del año, digo no se ustedes pero los días y los meses de este año se me han pasado volando, parece que fue ayer que iniciábamos el año y que el jolgorio de Carnaval, Semana Santa, el verano, el mes patrio y de repente entras a cualquier tienda departamental y ya hay arbolitos de navidad y todos los adornos que se puedan imaginar alusivos a esta fecha tan especial, en fin lo importante es agradecer al creador por permitirnos ver un nuevo amanecer, tener trabajo, disfrutarlo y ser felices con lo que tenemos, no envidiar a nadie nada, si vemos la vida con optimismo y alegría seguro nos regalara una sonrisa…

Bueno y entrando de lleno con las notas, comentarios y felicitaciones, tenemos una muy especial para nuestro buen amigo PABLO RAMÍREZ CASTRO, quien el pasado lunes cumplió un año más de vida y lo celebró rodeado de sus seres queridos y en especial de su esposa JESSICA REYES quien lo consintió durante todo el fin de semana y según me comentan continúan los festejos ¿Cómo ven? La verdad que nos unimos a los buenos deseos para el buen Pablo esperando que la siga pasando bien y disfrute de sus regalos. ***El pequeño BRUNO MÉNDEZ LORENZO celebró sus ocho añitos de vida en una divertida fiesta organizada por sus papás HUGO y PATY LORENZO DE MÉNDEZ, los cuales cuidaron cada detalle del concurrido evento para que su hijo estuviera muy feliz. La fiesta se llevó a cabo en conocido salón, lugar al que llegaron sus amigos y compañeros de escuela para acompañarlos en este día tan especial. Transformers es la serie predilecta de Bruno, por ello en toda la decoración de la fiesta estuvieron presentes estos personajes. Acompañaron a Bruno sus, primos y tíos, al igual que sus abuelos JOSÉ ANTONIO y SONIA DE LORENZO, al igual que VÍCTOR HUGO MÉNDEZ, y la hermana del festejado, Romina y todos sus amigos que se divirtieron en grande. No podía faltar la comida, así como toda clase de golosinas y helados que hicieron las delicias de los asistentes. El festejado estuvo muy consentido en su día y recibió muchos obsequios, los cuales abrió después de que todos entonaron para él, las tradicionales Mañanitas. ¡Felicidades Bruno! ***En otro orden de ideas, tenemos una felicitación muy cordial para nuestra amiga JUDITH CUETO BUENABAD, quien en días pasados cumplió un año más de vida y por supuesto que las celebraciones no se hicieron esperar, precisamente el pasado fin de semana su esposo Alfredo Contreras, le organizó un gran festejo, el cual tuvo lugar en su residencia particular sitio al que se dieron cita una infinidad de familiares y amigas de la festejada para felicitarla y compartir con ella momentos muy gratos. Por supuesto que no podían faltar los ricos platillos y la agradable música que amenizo el festejo en honor de Judith que paso un cumpleaños muy feliz y muy felicitada. Desde este espacio nos unimos a los buenos deseos para la festejada esperando que la siga pasando muy bien. *** Bueno amigos, por hoy el espacio se nos agotó, no así los eventos, por lo que los invito para que nos acompañen el próximo jueves en el que les tendremos más de los eventos destacados de Veracruz y su zona metropolitana a través de las páginas de EL DICTAMEN, Decano de la Prensa Nacional, hasta entonces y pásenla muy bien, y ya saben que nos pueden seguir por la redes sociales, en Twitter como @antoniorendon, en Instagram como antoniorendonphotography y en Facebook como José Antonio Rendón Cervantes y la fanpage es Antonio Rendón Photography, ahora sí, nos vemos en la próxima y pásenla muy bien.