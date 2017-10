POR: YOLANDA QUEVEDO DE PIÑA

HOLA AMIGOS ¡¡¡MI AMADA HIJA YOLI!!! cumplió años el día 7 de este bonito mes de octubre, fue muy celebrada por sus amigas y por supuesto por los Piña, tuvo desayuno, comida y cena, regalos, flores y el cariño incondicional de todos los que la queremos y admiramos; para mi hija Yoli que tiene un corazón de oro, le deseo toda la felicidad del mundo, que se merece por ser una hija incomparable ¡¡¡QUE DIOS TE BENDIGA SIEMPRE YOLI!!!!… En finísimas invitaciones nuestros muy queridos amigos RAÚL NIEMBRO ALMAZÁN, SUSANA CARVALLO LOYO, SALVADOR RIVERA HERNÁNDEZ y CLARA JASSO ALMARAZ participan el matrimonio de sus hijos SUSANA y SALVADOR, la ceremonia religiosa será en el jardín La Estancia en Cuernavaca, Morelos impartiendo la Bendición Nupcial el P. Fernando Pinto C.M.F, será una ceremonia muy emotiva, ya les contaré… KAREN y RICARDO juntos con nuestras familias Montero Gallegos y Soto Segundo celebraron su boda en la iglesia de Santa Catarina, la novia es hija de nuestro amigo Rotario FRANCISCO MONTERO y su inolvidable esposa Palmidia, el festejo estuvo de lo más alegre en la residencia de la novia en el Pedregal de San Francisco, el menú de lo más rico de comida mexicana, entremés ranchero, arroz a la mexicana, sopa milpa fuerte, mole almendrado y frijolitos negros, de postre exquisito pastel de tres leches, la fiesta animadísima pues un Salterio amenizó el festejo, mas tarde llegaron los Mariachis, que le pusieron el toque mexicano ¡¡¡MIL FELICIDADES!!!… Les voy a contar un detalle que nos pasó a mi hija Claudia y a mí; ya había yo cancelado tres veces la cita del salón de belleza y le digo a mi guapa hija aunque haya un diluvio voy a ir, íbamos solas en el elevador para llegar al lugar, cuando nos dice una voz espérenme, no me cierren, era un guapo muchacho que nos dice, ahorita que entre al elevador me sentí como cuando llegas a la perfumería del palacio de hierro, huele delicioso, señora que perfume trae para comprárselo a mi mamá, le conteste Turquesa, me sentí halagada por su comentario, ya que en estos tiempos no suceden estas cosas, por desgracia ya no son tan atentos los muchachos… La que anda como castañuelas es mi guapa sobrina BONNIE BRETÓN DE OLIVERA y su esposo José Luis casi bailando la Bamba (risas), es que vía sus hijos Guillermo y su linda GABY MORENO DE OLIVERA, los harán abuelos de un nieto varón que continuará la dinastía Olivera Bretón; por ese motivo Bonnie prepara esplendido Baby Shower en el restaurante D`Kirico en elegante barrio de San Ángel, ya les contaré.

PINCELADAS.- Felicidades a mi muy querida y atractiva amiga CHARO DEL PEÓN DE TRAEGER por su Santo y para todas las Rosarios del mundo ¡¡¡MIL FELICIDADES!!!… El día 18 de octubre a las 5:30 de la tarde en el Centro Veracruzano se presentará un ensayo teatral del grupo Literarte entre las que tomará parte mi muy querida amiga Emma González de Pellicer ¡¡¡AHÍ ESTAREMOS!!!

QUE PASEN UN DOMINGO SÚPER… HASTA LA PRÓXIMA.