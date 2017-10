POR: YOLANDA QUEVEDO DE PIÑA

HOLA AMIGOS ¡¡¡CREI QUE ERA MI FINAL!!! es imposible explicar lo que sentí, platicaba con mi hermana muy contenta, cuando oímos la alerta sísmica, al mismo tiempo el TERREMOTO; fue espantoso, el edificio de junto nos pegaba, gritos, personas corriendo por las escaleras, ambulancias, realmente la locura; en el edificio de Escocia de la Colonia del Valle, hace años que vivió mi muy querida amiga OLGA DIB, pero lo que me tiene consternada es la muerte del joven JUAN CARLOS ÁLVAREZ DÍAZ GONZÁLEZ, sus padres Juan Carlos y Ana Laura son íntimos amigos de mi hija Claudia, los tíos de Ana Laura, el Doctor Andrés Díaz González y el ya fallecido Benjamín, han sido nuestros íntimos amigos de Jorge y mío; Juan Carlos era un excelente estudiante, toda su vida estudió en el Colegio Alemán con las mejores calificaciones, solo tenía 19 años, además era el más guapo del Tec de Monterrey, ¿por qué tuvo que acabar su vida así? La verdad estoy muy sensible, deprimida, hay mucha desolación, muchas lágrimas, decía un personaje que dos huracanes y dos terremotos en un mes era demasiado para un mismo País; la generosidad de las personas es increíble, tenemos que vencer la adversidad y como dicen todos ¡¡¡MÉXICO ESTÁ DE PIE!!!… La vida sigue y ROSITA MORALES DE AGUILAR anda como castañuelas, pues nació su bisnieto número 17, la felicitamos con mucho cariño al igual que a los abuelos que andan como cascabeles GERMÁN LOMELÍN BARREDA y CHELO AGUILAR DE LOMELÍN y por supuesto a los papás FERNANDO SENOSIAÍN y su linda SUÉ LOMELÍN DE SENOSIAÍN, ya que el Ave Picuda aterrizó con su hermosa carga en el Hospital Inglés, con un precioso bebé que llevará el nombre de Pablo, con la ternura que tienen los niños, Sué y Fernando le dieron un besito a su hermanito Pablo de bienvenida ¡¡¡FELICIDADES!!!… En el Restaurante Gándara de Mocambo, se reunió la palomillita de NORMA MORALES DE ZEPEDA, para agasajarla por su cumpleaños, como siempre que escribo lo que comieron mis amigas, me empiezo a poner poco a poco verde claro, cuando termino la nota traigo un verde ahuacatado de envidia, que ya quisiera algún diseñador para un desfile; nada más chequen chilapachole de jaiba, coctel de camarones, jaibas rellenas, camarones con gabardina, pulpos en su tinta y de postre torta de elote, ayyy, yo quisiera estar allá, ni modo como diría Cristina Pacheco, aquí me tocó vivir, no me queda mas remedio (risas) que dar los nombres de las que disfrutaron de la regia comida, ALICIA ASCÓN DE TEJEDA LAGOS en pau rosa, árbol del Brasil, por cierto en peligro de extinción, de donde sacan la esencia del Chanel número 5; BLANCA SAMPERIO en rojo cautivo, NILVIA SUÁREZ DE CANALES en lindos colores goma de mascar, NELLY GONZÁLEZ (se me escapó el apellido de su esposo) en topacio azul y coral blanco; YOLANDA OJEDA DE BADA, en cielo líquido, NENÉ CARVALLO DE LÓPEZ con blusa lava ardiente y SOCORRO GUEDEA en flor de té, como verán todas guapas y elegantiosas; Norma en nieve de los Andes en tira bordada, les comentó que su prima, nuestra querida amiga ELDA VARGAS SALDÁÑA, le organizó regia comida por su cumple, cerca de las 6 de la tarde partieron en sus poderosos a la Aventura del Boulevard, después de haberla pasado ¡¡¡FENOMENAL!!!… Ya estaba más tranquila, de comentar cosas agradables de Veracruz cuando me dieron la triste noticia de que la bella dama NENA MABARAK DE CHÁZARO, había partido en el VAGÓN DE LA ETERNIDAD, dejando llenos de dolor a sus hijos Enrique, María Cristina y Roberto, a su hermana Niní Mabarak de Sánchez, a quienes mandamos nuestro más sincero pésame, que hacemos extensivo a toda su distinguida familia ¡¡¡HASTA SIEMPRE NENA!!!

PINCELADAS.- No cabe duda que una llamada telefónica te consuela de la herida que te causa tantas tragedias, por eso agradezco con mucho cariño que me hablaron mi sobrino el licenciado ALBERTO SCHETTINO PIÑA y su mamá OFELIA PIÑA VARGAS, el licenciado ANTONIO VÁZQUEZ FIGUEROA y su linda CHELA RIGADA DE VÁZQUEZ, Doctor MIGUEL ZAMUDIO AGUIRRE, HORTENSIA HERNÁNDEZ MAZA, TERE MONTALVO DE CANO, ALICIA AZCÓN DE TEJEDA LAGOS, NORMA MORALES DE ZEPEDA, OLGA EXSOME DE SARQUÍS, IRENE ORTEGA VALDIVIA y URSULITA RAMOS, ya saben que todos tienen un pedacito de mi corazón ¡¡¡MIL GRACIAS!!!

