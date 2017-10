IGNACIO GÓMEZ BRAVO/El Dictamen

Y ahora si vámonos con los clásicos y esperados CHOCHOLAZOS y les diré, MEXICANA UNIVERSAL VERACRUZ, un concurso que tiene el respaldo y apoyo de LUPITA JONES GARAY, una televisora con una cobertura nacional e infraestructura comprobada, me refiero a TV AZTECA que será la empresa que trasmitirá los concursos de MEXICANA UNIVERSAL a nivel nacional, por supuesto también la gran final nacional a celebrarse en mayo de 2018, tiene los derechos para llevar hasta sus hogares el certamen más importante del orbe MISS UNIVERSO, este año sin dudarlo será un reencuentro con los certámenes de belleza en el estado de VERACRUZ, los problemas económicos y sociales que sufrió la empresa Telever llevó a estos eventos a realizarlos en forma privada, mucho lo han cuestionado a través de las redes sociales, pero este nuevo concurso viene con toda la fuerza y actitud, así como gente muy capacitada en realización y organización de eventos como ANABEL GIL RULLÁN, quien se une con todo su equipo a este gran concurso estatal, MEXICANA UNIVERSAL VERACRUZ, retomaremos la grandeza que tuvieron los certámenes de belleza en TELEVER con el apoyo del CP. MARIO DÍAZ ÁLVAREZ, el CASTING preselección será el 19 de enero en TV AZTECA VERACRUZ y la gran final el 23 de febrero del 2018… Les recuerdo mi correo electrónico es [email protected] escríbanos y CHOCHOLEE con nosotros, también agradecemos la colaboración de RICARDO OLMOS, reportero gráfico exclusivo del CHOCHOL de EL DICTAMEN, y síganos en TWITTER y en INSTAGRAM es muy fácil @NACHOCHOLNEW… Continuando con los CHOCHOLAZOS, 29 de octubre el Gran Premio de MÉXICO… ESTE 25 de octubre desayuno de socios de Coparmex VERACRUZ en coordinación con CFE el tema ahorro y financiamiento en el consumo de energía eléctrica a través de la energía renovable el evento en el hotel Fiesta Americana a las 8:30, el gerente de distribución Oriente de la CFE ING. RAÚL USLA LÓPEZ y el delegado regional Oriente de FIDE WILFRIDO MENDOZA SENA serán los ponentes en este desayuno, un saludo para JUAN JOSÉ SIERRA ÁLVAREZ, quien sin dudarlo será un gran anfitrión… Partidazo de final cardíaco el que perdieron los vaqueros de DALLAS con los empacadores de GREEN BAY… BELEM ÁLVAREZ DE LAJUD feliz y contenta en este gran CHOCHOL con su heredera BELEM LAJUD ÁLVAREZ, encantadoras, saludos a MIGUELÓN… Mi querida GELY LÓPEZ DE RIVERA guapísima, se dejó ver en evento importante de la Armada de México, con ella IDELIZA ACUÑA… Uno de los rostros de impacto en esta zona es ABRIL ACOSTA… Un gusto saludar en La Parroquia de los 209 años al senador HÉCTOR YUNES LANDA en compañía del cordobés ARCADIO ANDRADE, disfrutaron del lechero y las famosas canillas, sin faltar las bombas con mantequilla y natas… Un gustazo saludar al DR. y PADRE JOSÉ MANUEL ASÚN JORDÁN, rector de la UCC, estaba en compañía del ARQ. MANOLO RUIZ FALCÓN, realizó una excelente labor al frente del proyecto centro histórico… El ING. JOSÉ MANUEL URRETA ORTEGA también destacándose en los CHOCHOLAZOS… Por cierto los CANACOS se le fueron enserio contra el secretario de turismo, algo no les gustó o los apretaron, porque estaban muy calladitos… ESTEFANÍA RUIZ ÍÑIGUEZ guapísima, se declaró lista para el Gran Premio de MÉXICO, en la foto con ISIS ZAVALA muy chambeadora en El Dictamen… ILSE RIANDE, güerisima en este CHOCHOLAZO, está muy enamorada de su galanazo, se dejó ver en compañía de la cumpleañera MIMI PROAL, la soberana del Carnaval de SAN RAFAEL, está bellísima yo diría despampanante… Un gusto saludar a TOÑO y RAMÓN CHEDRAUI EGUIA, estuvieron muy chambeadores en la Expo CHEDRAUI, 15 años de realizarse este magno evento… MAJO LUNA extraordinaria belleza de la lindura… Va nuestro pésame a la familia SAN MARTÍN BARQUÍN por el lamentable fallecimiento del ex delegado de la PGR y quien fuera un excelente maestro universitario en juicios orales, DR. MARCO ANTONIO GONZÁLEZ BÁEZ CARDOSO, un abrazo fraternal para ROCÍO, FINITA, MARISOL, PEDRO y JUAN MANUEL SAN MARTÍN BARQUÍN, así como para mis compadritos EDUARDO CORREA y TITO BARQUÍN, descanse en paz DON MARCO ANTONIO… ITZEL ARAN, bellísima en el norte del Estado… Linda la representante de MEXICANA UNIVERSAL ALTO LUCERO, FRANCIS BARRADAS AGUILAR, jovencita de 21 años con un metro 71 centímetros de estatura, estudia la licenciatura en Turismo… Cenando por El Veneciano saludé al ARQ. MANOLO y ROSALÍA MALPICA DE RUIZ, feliz matrimonio veracruzano… ANA OCEJO muy bella, saludos a sus papis… MARIELA MARIZ RIVERA engalanado el CHOCHOL jarocho… Les recomiendo WWW.MAROMARESIDENCAL.MX 70 departamento en el corazón de Boca del Río… Las series finales divisionales de las grandes ligas sensacionales… Excelente el anuncio de las obras del boulevard de la ciudad de Veracruz, en donde habrá hoteles, Club de Yates, parroquia nueva y un boulevard de lujo para que lo disfrutemos los veracruzanos, lo anterior lo dio a conocer el gobernador MIGUEL ÁNGEL YUNES LINARES en presencia de los alcaldes del puerto RAMÓN POO GIL y de Boca del Río MIGUEL ÁNGEL YUNES MÁRQUEZ, así como del alcalde electo porteño FERNANDO YUNES MÁRQUEZ, enhorabuena para todos, sin dudarlo será una súper obra… Saludos hasta la ciudad de las aguas alegres para IGOR ROJÍ LÓPEZ, alcalde electo de Orizaba… TOÑO DEL RÍO ARGUDIN se inscribió como candidato a la diputación federal por el distrito 12 de Boca del Río y municipios adyacentes, suerte, va como candidato independiente… ELAN MORALES ELVIRA, una sobrinita encantadora… MEMO WONG con todo en la comunicación, CHELY BAIZABAL muy pronto sorpresas CHOCHOLERAS… Domingo 19 de noviembre la NFL en el Estadio Azteca… Ayer MÉXICO cerró su participación en el hexagonal rumbo a RUSIA en HONDURAS… FIDEL CHIUNTI, un gusto saludarlo, nuestro buen amigo de Cosamaloapan, Veracruz… Los cumpleañeros de hoy mi querida MARTHA ACOSTA DE ACEVAL, así como DOÑA CECI GARCÍA DE SANSORES, lo festejará en compañía de sus hijas y nietos; ERNESTO CABRERA estará de fiesta, así como el DR. RAÚL RAMOS MANGE; mañana lo cumplirán LILY VALERIO, mi querida ROSAMARY MIRAVETE DE EXSOME, saludos a su esposo RICARDO; PILY GARCÍA y MARY PAZ LASTRA DE GARCÍA, estarán muy festejadas; el fin de semana lo cumplirán el compositor veracruzano LALO SANTOS, mi querida LILIA ABARCA, CLAUDIA MEZA, sin faltar la cordobesa GRETA KNOPFELMACHER, DIANA VELAZQUEZ DE REDONDO, que lo festejará con sus herederos y familia, además VIRIDIANA MALFAVON, GUALÚ MANGE, GABY VILABOA CASADO y MIGUEL ÁNGEL GARCÍA CORAL, seguro habrá fiestón, muchas felicidades… CARMIÑA RODRÍGUEZ, heredera de nuestro gran amigo VICENTE RODRÍGUEZ COUCEIRO, recibió el reconocimiento de su papi de manos del alcalde porteño RAMÓN POO GIL, así como del alcalde de ORDES JOSÉ LUIS MARTÍNEZ SANJURJO, atestiguaron sus respectivas esposas MARICRUZ BARREDA DE POO y LUCÍA DOMINGUEZ DE MARTÍNEZ, así como el síndico CARLOS DÍAZ CORRALES y los regidores de la comuna porteña… Por cierto ya están en su ciudad natal allá en Galicia… Mañana se estarán cumpliendo 525 años del encuentro de dos mundos… Nuestro buen amigo MARIO ORTIZ ROVIROSA tuvo como invitado al maestro PANCHO GALÍ MALPICA, GENIALIDAD y LOCURA… Y este próximo 20 de octubre en la USBI se le entregará constancia, reconocimiento y la medalla al mérito MANUEL SUÁREZ TRUJILLO a la bella odontóloga MAYRA ORTIZ AGUILAR por su promedio general de 10, la perfección hecha realidad, esta presea será entregada por la rectora de la UV SARA LADRÓN DE GUEVARA, los más felices sus padres MARIO e IRMA AGUILAR DE ORTIZ, muchas felicidades… Muy orgulloso también el vicerrector de esta región el DR. ALFONSO PÉREZ MORALES… Cabe destacar que la medalla es de ORO de 10 kilates felicidades… YANKEES e INDIOS empatados a 2 juegos por bando, hoy el quinto y decisivo juego… Los astros de HOUSTON esperan ya a uno de los dos para la final de la liga americana… Y los DODGERS de los ÁNGELES barrieron a su similar de ARIZONA y esperan a NACIONALES o CACHORROS para la final de la liga nacional… Tremendo tormentón en VERACRUZ ayer por la mañana… Entrevistamos al POLLO PÉREZ FRAGA y aclaró todas nuestras dudas, este viernes se inscribe candidato sorpresa al reinado de CARNAVAL 2018, les recuerdo del 7 al 13 de febrero el Carnaval más alegre del mundo… Y pregunte por los puros HOJA REAL están de CHOCHOLAZO y por hoy se nos acabó el espacio y los CHOCHOLES, pero recuerden el CHOCHOL está SOLO en EL DICTAMEN el decano de la prensa nacional rumbo a los 120 años, y ahora sí, ADIÓS…