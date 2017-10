Por Pedro Ferriz de Con

6 de octubre de 2017.

No hay nada mejor hecho en la vida que aquello que se ha decidido totalmente a hacerse.

Después de gobiernos y gobiernos que han dañado a este país, después de mantener una clase política que sólo ha visto por sus intereses y el beneficio de su grupo, llegó la tercera llamada para la ciudadanía.

En este mes octubre se empezarán a conformar las candidaturas independientes, que de ser genuinas, se convertirán en una opción para que los ciudadanos rescatemos lo que por mucho tiempo nos han robado: la decisión de tener un mejor México.

La ley electoral contempla que los ciudadanos que simpaticen con una opción independiente otorguen su firma y apoyo, por medio de una aplicación digital, al ciudadano que haya cumplido con los requisitos para aspirar a ese lugar.

Son en total 866, 593 firmas que tendrá que recolectar el aspirante a la candidatura independiente a la Presidencia, distribuidas en 17 Estados de la República, lo que equivale al 1% de la lista nominal de la mitad más uno, de las entidades del país.

Suenan muchas, pareciera una tarea casi imposible. Pero no lo será, nos piden casi un millón cuando somos muchos millones de mexicanos cansados de este sistema político, hartos de los partidos y los políticos de siempre.

Nos piden un millón cuando somos millones de voces que les hemos exigido un cambio y no nos lo quieren dar.

Es más, en su afán de ganar todo, políticos en fuga están buscando secuestrar las candidaturas independientes. Ante la lucha interna de grupos ajenos a la ciudadanía, buscan cualquier tanque de oxígeno para seguir vigentes, pero los ciudadanos sabremos distinguir de candidaturas autónomas reales a políticos disfrazados. A ellos les pido que no nos distraigan ni nos estorben, por primera vez vean por el país.

No obstante que logren el espacio burocrático, los ciudadanos no los tomaremos en cuenta. Dejaremos que se diluyan. Si sus partidos no los quisieron, nosotros tampoco.

Es tiempo que los ciudadanos cambiemos la historia. Una firma representará el primer paso para esa gran transformación. Cada vez que te la pidan, analiza por lo que hemos tenido que pasar, recuerda todos los abusos que hemos aguantado de políticos que nos han saqueado, que se han burlado de nosotros.

La tercera llamada ha sonado ya. Los ciudadanos están listos para salir a escena. El primer acto es recibir el apoyo, el segundo es sacar a los partidos de nuestra vida política.

Ya no hay vuelta atrás, debemos de pasar de la queja y la protesta a la acción. Tenemos la oportunidad de sacar a los partidos de nuestra vida y reconstruir nuestra historia política.

En las redes sociales miles se manifiestan diariamente contra los políticos de siempre, constatan molestos como ellos buscan saltar de un lado a otro con tal de mantener su poder. En las diversas encuestas que se realizan, las candidaturas independientes se consolidan como una verdadera opción de cambio.

No obstante este ánimo de transformación, los políticos no ven lo que pasa. No les daremos nuestras esperanzas y deseos de que todo cambie.

Ya no hay marcha atrás, los ciudadanos tomaremos lo que es nuestro. El país va a cambiar y nuevamente desde la ciudadanía se construirá una nueva historia.

