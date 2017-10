Por Pedro Ferriz de Con

La historia de México dará un cambio trascendental si lo decidimos. Esta transformación la hemos estado esperando mucho tiempo, inconformidad tras inconformidad, injusticia tras injusticia, protesta tras protesta. No dejemos ir la oportunidad para hacerlo.

Octavio Paz nos lo dijo una vez “la libertad no necesita alas, lo que necesita es echar raíces” y nosotros los mexicanos tenemos mucho tiempo exigiendo un cambio político, peticiones que han sido ignoradas por quienes han gobernado.

Esos años de demandas han echado raíces para que florezca ya un nuevo país. A partir de este lunes 16 de octubre, los ciudadanos podremos organizarnos para que por medio de firmas de apoyo, logremos consolidar una nueva opción en nuestro sistema político: las candidaturas independientes.

Ya sé que éstas han sido desacreditadas en los últimos días, por el alto número de personas que se inscribieron en su primera etapa y sobre todo por el asalto que pretenden hacer los políticos rechazados de sus partidos, de estos nuevos instrumentos electorales.

Análisis fáciles para beneficiar a los partidos políticos. Quieren desanimar a la gente para que se “convenzan” de que sólo a través de los partidos y de tu obediencia, puedas tener un poco de su poder.

Resulta que la ex panista Margarita Zavala lleva días en los medios. Que el ex priista Jaime Rodríguez el Bronco tiene todo el dinero de Nuevo León o que el ex perredista Armando Ríos Piter es un “político bueno” y por eso deben de tener la candidatura; pero por más que se disfracen son políticos, tránsfugas de los partidos que estamos rechazando. La ciudadanía sabrá distinguir.

Efectivamente son 46 los inscritos para una candidatura independiente a la Presidencia de la República. Fue el primer ejercicio en la historia de inscripción abierta, hasta políticos en fuga lo intentaron.

Pero en los próximos 120 días mediremos fuerza. Hay políticos que te buscan engañar diciéndose ciudadanos pero no son más que representantes de sus grupos de poder que buscan mantenerse a como de lugar. No los dejemos.

A partir de ya no hay paso atrás, la ciudadanía rechaza todos los días a los partidos y políticos. Durante los días de dolor por el sismo del 19 de septiembre, la gente dejó ver su desprecio por los políticos cuando fueron corridos de las zonas afectadas y cuando ahora se les piden programas de reconstrucción efectivos y urgentes, se pierden en el corporativismo, entregándoles recursos a quienes no los necesitan.

Es tiempo de que la ciudadanía se fortalezca con las raíces echadas durante décadas, en estos 120 días nos organizaremos y no sólo daremos nuestras firmas a un proyecto ciudadano, sino construiremos el cambio político que tanto necesita nuestro país.

Para muchos, el número de apoyos es casi imposible, el 1% de los electores en 17 estados. Para nosotros, los ciudadanos hartos de los políticos, no lo es. Porque somos millones los que queremos echar raíces. Ellos creen que solo con alas pueden volar, nosotros sabemos que con decisión nos podemos mover.

120 días casi un millón de apoyos. No es tan difícil como nos lo pintan, no en un país harto de su clase política. Sólo falta que tu FIRMES LA HISTORIA.