Lic. Guillermo Ingram

Por los varios parabienes que recibí por lo escrito ayer, principalmente de Margarita Zavala (que además, todo lo dije con mucho respeto, pero, mostrando hechos y sucesos que no me inventé) sospecho la gente está hasta la MADRE de la grilla barata y del nivel tan bajo con que los protagonistas de la “política” nacional la están jugando. El pueblo no ve beneficio alguno en toda esa gama de sacrificios a que lo han expuesto, en cambio, la clase política vive en niveles de una economía más allá del Primer Mundo, lo cual es más que visible y notorio al ver tan solo las “dietas” y demás “humildes” prebendas con que viven, por ejemplo, todos los integrantes del Súper H. Congreso de la Unión, en donde paradójicamente los empleados de la limpieza de las sedes de la Cámara de Diputados y no me cabe duda que ni en la de Senadores, leía el otro día no están dados de alta en el IMSS, “porque están subcontratados por una empresa ajena al Congreso” ¿Toda una paradoja? ¿Y qué tal las prebendas y privilegios de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia? Y ya ni se diga de los integrantes de los varios “Institutos” para custodiar la “democracia” del país que pelean el hueso con las 20 uñas y todo un sinfín de amparos, pero en tanto en ejercicio de su “apostolado” se dejan querer por demás bien.

SI ASÍ ESTÁ LA ROSA ¡MALDITA LA PRIMAVERA!

Como antecedente de la bajuna calidad que tendrán las próximas campañas electorales, hoy hemos arrancado con el muestreo barato de la “democracia” entre los integrantes de la partidocracia mexicana. Así que la cosa promete estar más allá de una guerra sucia apenas entrando diciembre ¡Qué feo! ¿A poco no?

ESTO NO ES DEMOCRACIA, ES RAPIÑA POR EL PODER Y EL PRESUPUESTO QUE CONLLEVA

Pero en tanto los integrantes de la partidocracia mexicana se la parten entre ellos y dejan entrever un sinfín de cambios de lealtades, como también las más aberrantes componendas que de acuerdo con los expertos tienen lugar en donde hay poder y dinero, ahí tenemos ya no sólo a los olvidados de la “Revolución”, sino también a los damnificados de los sismos, que están ahora si auténticamente sobreviviendo porque quienes dicen “luchar a brazo partido por los intereses de México y los mexicanos”, se están haciendo como los santos de Pátzcuaro ¡Pinches con sus milagros! Pues por lo que se ve en las redes sociales, los habitantes de las zonas dañadas están más allá de la tragedia y la mendicidad porque no les llegan ni las lonas que llegaron en calidad de ayuda del extranjero, pues dicen ellos que no les llega nada, en tanto otros, dando sus nombres y nombres de los polítiquillos que les han despojado de sus donaciones o no les han permitido llegar directamente a los damnificados, como también hay mucha gente que se pregunta qué pasó con los millones que muchas personas declaran han donado gobiernos extranjeros para la causa de los damnificados, pues sobre todo los de Juchitán se ven los pobres más que pobres y ni quien les eche un lazo.

Pero eso sí, los politicastros se negaron rotundamente a donar algo de sus multimillonarios (ahí está lo dicho por el senador Lozano, del PAN) ingresos por “representar al pueblo” a los damnificados que son (los damnificados, no los polítiquillos) la esencia de ese pueblo que dicen “representar”. Como tampoco oficialmente nadie por parte del gobierno aclara nada sobre esos depósitos y esas ayudas, por lo que muy bien se puede aclarar aquello de “el que calla otorga”. Salvo el otro día que leí en páginas interiores que: “La Secretaría de Hacienda aclarará lo de las donaciones a la causa de los damnificados” ¡Y párenle de contar! O sea, no se va a investigar nada y los damnificados se van a rascar con sus propias uñas (como siempre).

SE QUEDAN SIN SESOS CON ESA PROPAGANDA VACÍA Y SIN CONTENIDO

No falta mucho para ver toda esa “creatividad” de los publicistas contratados por sumas millonarias –dinero del pueblo vía impuestos- por la partidocracia con frases “trascendentes” en los espectaculares como: “Fulano: carácter y voluntad” o “Sutana: Juventud e integridad”. Y mil idioteces más que sólo es muestra de indolencia, poca inteligencia y poca madre del partido y del “candidato” en gastar a lo inútil tanto dinero que hoy por hoy urge se le dé en ayuda al pueblo necesitado. Y con esto se ve ese “carácter”, esa “voluntad” y esa “integridad”, reflejada en el rostro y condición de hambre que guardan los damnificados. Y la nula atención de quienes hoy siendo gobierno nada le importa la condición del pueblo.

O se cambian las condiciones en que ahora opera la “real politik” en México o el país va tronar y feo.

