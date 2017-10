Lic. Guillermo Ingram

¡Arrrrggggg! ¡Otro dos de octubre! Conmemorado por toda una laya de gente que no sabe ni lo que sucedió en el 68 y mucho menos las causas ¡Pero ellos protestan! Como cada año les cuento, hago mi encuesta y cada vez son menos los jóvenes que saben algo sobre ese movimiento estudiantil comenzado con una bronca futbolera entre dos prepas en el otrora D. F. y derivó en algo terrible que tuvo que ser literalmente aplastado.

EL ÚLTIMO PRESIDENTE POLITICO, DISCIPLINADO Y FIRME

Como también les he expuesto, para quienes sí vivimos en el 68 (¡Yo tenía 14 abriles!), que debemos recordar el mundo era otro, sobre todo en materia política, dividido en dos hegemonías, la gringa y la soviética ¡Y se acabó!, los chinos estaban en calidad de impenetrables, casi nada se sabía de aquella China de Mao Tze Tung y la crisis de los misiles cumplía 6 años. Y, como lo expusiera Don Gustavo Díaz Ordaz a pregunta expresa en aquella conferencia de prensa en la Torre de Relaciones Exteriores en Tlatelolco, cuando fuera nombrado como embajador en España por López Portillo, cuando a la muerte de Franco se reinician las relaciones con la Madre Patria, que en “los hechos que “ensombrencieron” al país en aquellos días (corrigiendo al joven periodista autor de la pregunta y en su nerviosismo así pronunció la palabra, pues Don Gus, no obstante ya no era Presidente desde hacía 7 años y salía apenas del ostracismo al que lo condenó Echeverría ¡Imponía el viejo!)” y terminó diciendo: “Y de no haber sido por eso, usted no tendría la oportunidad, muchachito, de estar aquí preguntando”. Pero antes alguien más le había preguntado sobre la renuncia de Carlos Fuentes a la embajada de Francia (cargo con el cual Echeverría había comparado al “laureado” escritor y no de los “líderes” del 68), si tenía que ver algo con él por los hechos del 60 donde en un libro escribió hubo centenares de muertos. Díaz Ordaz dijo que él ignoraba que Fuentes hubiese estado en México en esos días, pues de ser así habría ido a la Cárcel y agregó no fueron centenares de muertos, sino que la cifra fueron más de 30 y menos de 40, “entre soldados, alborotadores y curiosos”. Y retó tácitamente a Carlos Fuentes a presentar pruebas de esos centenares ¡El escritor nunca lo hizo! Y Fuentes fue tan mal mexicano, que no obstante murió en México, pidió ser sepultado en Francia, y está en el cementerio de Montparnasse en París ¡Como a cien metros de donde está, éste sí, un gran mexicano, Don Porfirio Díaz!

NO SABEN NI QUE CONMEMORAN, PERO ¡ELLOS GRITAN Y MARCHAN!

Y he llamado “moda” a esto de salir a gritar año con año, pues eso es, como festejar Todos Santos o Corpus Christi, pregúntenle a los jóvenes sobre estas tradicionales fiestas y tampoco saben, pero ellos andan en el desmadre. Y fíjense que tan desmemoriados son, que no hay protestas contra Calderón, que hizo del país un gigantesco cementerio ¡Clandestino además! Y él, Calderón, bautizó como “daños colaterales” a los mexicanos muertos en la absurda e inútil guerra que él comenzara contra el narco ¡Y son miles de compatriotas muertos y la carnicería sigue! Pero por esto no protestan.

EL ÚLTIMO DE LOS PRESIDENTES CONOCEDORES

Hablan incluso del “brutal” gobierno de Díaz Ordaz, cuando que él fuera el último Presidente fuerte del país, que nos dejó una economía sólida, con el peso mexicano entre las 10 monedas a invertir ¡En el mundo! Organizó unos Juegos Olímpicos de apoteosis y ni se diga el campeonato de futbol en 1970. Ya les he platicado sobre las monedas olímpicas que circularon como arroz y eran de plata 0720 ¡Y no salió dañada la economía nacional! La moneda siguió en su paridad de 12.50 ¡En el país había orden y paz! Cinco años y meses después ¡Todo eso se derrumbó! Y desde entonces no hemos podido salir de nuestra desgracia. Y la inseguridad va para adelante. Pues, cabría preguntarnos ¿Qué beneficios nos trajo la pinche alternancia? ¡Ninguna! El país va para abajo y de ello habla no sólo la violencia espantosa que padecemos, sino la misma deuda externa que ahora ya se habla en ¡Billones de pesos!

NO HAY LIDERAZGO EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

Por lo tanto, más vale ir actualizando todo debidamente, porque es necesario protestar, ya no por aquellos hechos que fueron tremendos ¡Sino por la situación presente! Pues el país está más jodido que nunca ¡No hay liderazgo en ningún lugar! Y los mismos (Calderón a través de su esposa) quieren seguir chupando la ubre.

