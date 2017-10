Lic. Huillermo Ingram García

Entra un psicópata a una tienda en los EUA (de esas en que se encuentra de todo) y le dice a uno de los encargados: “Quiero adquirir un rifle de asalto con mira telescópica y 4000 municiones, y una caja de penicilina”. El encargado le dice: “Perdón caballero, pero no le podemos vender antibiótico sin receta”.

EL TITANIC

Un señor ya de edad muy avanzada me platicó que a él le tocó ver el “Titanic” y que desde el principio él le advirtió a toda la gente que ese barco se hundiría, pero no le hicieron caso, sin embargo, se los volvió a advertir en varias ocasiones, hasta que lo sacaron a puro fregadazos del cine.

EL SUEÑO

Anoche soñé que tenía un chivito para mi nomás. En una mesa grande, muy grande, en donde había guacamole, tortillas hechas a mano, salsas en molcajetes, totopos, etc. Me preparé el primer tao y me estiré para agarrar una de las salsas, y me estiré y me estiré y no la alcanzaba, y me estiré todavía más y ¡¡¡Madres, que me caigo de la cama!!! Y me desperté… y me dije a mi mismo: “Qué pendejo, me lo hubiera comido sin salsa”.

EN EL CINE

¡¡¡Qué coraje ir al cine, encontrar a tu novia con alguien más y no poder decirle nada… porque vas acompañado de tu esposa!!!

DE COMPRAS EN LA FARMACIA

Entra un muchachón a la farmacia y dirigiéndose al gerente le dice: “Buenas ¿Ahora sí tiene condones?”. Y el farmacéutico le responde: “Sí joven y de diez sabores diferentes”. Y replica el jovenazos: “¡Pues métaselos por donde mejor le quepan y deme 2 paquetes de pañales primera etapa!”.

EL ASIENTO DE ATRÁS DEL AUTOMÓVIL

Una mujer que se ve muy, pero muy molesta con su marido, decide no sentarse junto a su cónyuge en el asiento del copiloto, sino en el asiento de atrás del automóvil… El marido, extrañado por esa actitud se atreve a preguntarle a su indispuesta esposa: “Vente para adelante vieja ¿Para qué te vas en el asiento de atrás?”. Y la mujer, con renovados bríos le dice enfática: “¡¡NO!!… allí es a donde sientas a tus mujerzuelas”. Y el marido un tanto circunspecto le dice: “Sí, pero… en el asiento de atrás en donde les hago su chamba”.

¡HAY QUE BAÑARSE!

Juanita le dice a su amiga: “Ya no sé qué hacer, ningún hombre se quiere acostar conmigo porque “El Peluche” me huele a cebolla”. A lo que su amiga le contesta: “No te preocupes Juanita que yo tengo un amigo que no tiene olfato y no tendrás problemas con el él”. Entonces se lo presenta y cuando ya estaban listos para meterse a la cama, el amigo ocasional le dice: “¿Y tú por qué tienes El Peluche a olor a cebolla?”. Sorprendida Juanita por tal observación responde: “Pero ¿porqué dices eso si tú no tienes olfato…?”. Y el otro, raudo y veloz le compone el cuadro diciéndole: “¡No me jodas…, podré no tener olfato pero me lloran bastante los ojos”.