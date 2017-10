¡Juar, juar, juar! ¡No se espanten mis amables lectores! No voy a dar ninguna clase de filosofía ni nada por el estilo. El título de la presente “calumnia” obedece a que ayer estuve platicando con uno de mis auxiliares respecto a la “Apología de Sócrates” y el verdadero motivo por el cual los sofistas conspiraron para sacar de una forma u otra al padre del pensamiento occidental de Atenas, ya bien exiliado o convertido en cadáver. Habiendo sucedido lo último.

¡PÉSIMO EL NIVEL EDUCATIVO!

Por ahí estaba el menor hijo de mi colaborador de apenas 15 años de edad y el chamacón hizo su aportación sobre el alumno de Sócrates, el escritor de los diálogos, pero, no pudo profundizar más allá del nombre porque él sabía sobre Platón en función a que su abuelo le había platicado algo. Obvio, por la edad el joven al parecer ha comenzado el primer año de bachillerato y le pregunté si no le habían enseñado nada de eso ya en la secundaria, siendo negativa su respuesta, pero, creo le infundí confianza al muchachón y se arrancó a hacerme toda una gama de preguntas sobre el tópico, para finalmente preguntarme como sabía yo todo eso, a lo que le dije me lo habían enseñado en la secundaria y el bachillerato e incluso había tenido un maestro muy fregón que hasta nos hizo leer algunos “diálogos” del libro en cuestión. A lo que él agregó: “Pues a nosotros nunca nos han hablado de esto”.

LAS REFORMAS EDUCATIVAS Y LA CARABINA DE AMBROSIO

¿A qué voy con todo lo anterior? A confirmar que las fachosas reformas educativas han servido para dos cosas: para nada y para pura… nada. Desde la de Echeverría hasta las demás, incluyendo la del presente, sólo han contribuido al atraso de nuestras flamantes nuevas generaciones.

Ya no le seguí cuestionando nada al hijo de mi colaborador para no pasar a jugar al “viejito” regañón, nostálgico de su tiempo de niñez y juventud.

Pero, sin duda alguna me di cuenta como en el presente los muchachos no cuentan con un maestro a quien preguntar sobre temas que a ellos, a los muchachos (no a los maestros, aunque, hay que reconocer a los profes les hace mucho más falta) les resulten extraños o dudosos ¿Por qué? Porque en la actualidad a los “profes” les interesa más andar en la grilla, la polaca, viendo que les den más horas o viendo como eluden el día y se salen de la escuela o no van a dar clases y ni se diga en niveles universitarios, andan los maestros más ocupados en andar buscando más horas de clases (que no saben dar) también, tratando de quedar bien con el que las puede otorgar, que en prepararse mejor para dar una buena calidad de enseñanza en sus cátedras, pero sobre todo saber motivar y alentar al estudiantado a interesarse en estudiar y a aprender.

¡HASTA COMPRAMOS DE MUTUO PROPIO EL LIBRO!

Precisamente recuerdo a nuestro profe en bachillerato que incluso fuera de materia, cuando salió el tema de “Los Diálogos de Platón”, el viejo se aventó toda una disertación sobre el tema y algunos alumnos de la clase hasta compramos el libro y ¡Lo leímos! Y hasta discutimos algunos diálogos con el maestro. O sea ¡El profe sabía! ¿Hoy? Ni punto de comparación, en materia de cultura general por lo regular los profes andan como el país ¡En la calle de la amargura! ¡Y hasta los políticos! Hoy la mayoría de los políticos no hablan de nada sin antes no consular con sus “asesores” sobre el tema, en cambio antes a los políticos el torito que les mandaran lo explicaban con conocimiento de causa. Es más, no había políticos de altura con el sub-grado de ignorancia del que hoy adolecen la mayoría de esta fauna.

CREEN PLATÓN ES EL TRASTE DE LOS SANDWICHES

Por lo tanto ¡Lástima de las actuales generaciones de estudiantes que no tienen maestros que les orienten! Pues la mayoría de ellos son egresados de “escuelas “patitos” y con miles de diplomas en “seminarios” de todología, pero no saben nada, son unos auténticos adocenados que ignoran incluso hasta el nombre de la gran Aspasia ¿A poco no? Todo esto gracias a las “Reformas Educativas” hechas y aprobadas por otra cauda de adocenados buenos para nada ¿La consecuencia? El abominable alto índice de grillos y politiqueros metidos a catedráticos que cuando se les pregunta por Platón comienzan a buscar la charola de los volovanes.

