Lic. Guillermo Ingram

No cabe duda, no hay liderazgo de ninguna índole en nuestro país. Los mexicanos a base de tantos años de sojuzgamiento no tenemos ninguna figura señera hacia dónde mirar o suponer hay un líder en potencia.

KISSINGER PREGUNTÓ: “¿A CASO EN MÉXICO HAY POLÍTICA?”

Hoy, politólogos y escribidores sobre política del centro y de la provincia mexicana quieren lanzar cual versión de Gandhi mexicana a la señora Margarita Zavala, o figura destacada de la “política mexicana”, dicen está siendo maltratada por los misóginos en el poder, incluso que “hizo en su momento un gran papel como Primera Dama del país” ¡Por favor! La señora Calderón, que merece todos mis respetos como integrante del sexo femenino, tiene de política lo que yo tengo de esquimal. Incluso, comentándolo de paso, en nuestro mismo país ¡NO existe la política en sentido estricto, hay puras componendas y arreglos bajo la mesa!

Les recuerdo de aquella visita de Kissinger a México cuando Secretario de Estado con Nixon, vino altanero y perdona vidas que a nadie le concedió entrevista alguna ¡Ni a Zabludovsky! Éste, cual hijo de vecino, desde la valla formada en el Aeropuerto en C. de México, desde donde todos miraron pasar a Kissinger, Jacobo acató a preguntar a bocajarro: “¿Qué piensa usted de la política mexicana?”. Ralentizando el paso el “buen” Henry, volteó, y con una pregunta en tono “comedido” le respondió a Jacobo: “¿Acaso hay política en México?”. Y aceleró el paso.

HAY SED DE PREVARICACION CON LOS ASUNTOS DE ESTADO

Pero, regresando a la señora Calderón, ella ni es política ni va para allá y ni como Primera Dama del país hizo nada bueno, comenzando porque jamás dijo esta boca es mía en el incendio de la Guardería ABC, de donde se le relaciona familiarmente con una de las integrantes de la Sociedad propietaria de dicho sitio, donde el cinco de mayo del 2009, en Hermosillo, Sonora murieran en un incendio del lugar 49 niños y 106 resultaran heridos. A la fecha ¡Todo bien! Puro ruido y ni una nuez.

En la reunión de Chapultepec, el 10 de junio del 2011, cuando Calderón siendo Presidente se reunió con los familiares de los desaparecidos gracias a su fallida “Guerra contra el narco”, Margarita Zavala no dijo nada y mucho menos ha hecho nada por las madres que siguen en la búsqueda de sus hijos ¿Es ese un buen acto por parte de una madre hacia otra? ¡No! Y mucho menos se puede decir fue una acción política, eso en jarocho vernáculo se llama CHINGADERAS en grado sumo. Tampoco nada dice ni nada ha dicho sobre las fosas clandestinas encontradas a lo largo y ancho del país, donde han ido a parar infinidad de mexicanos gracias a los “buenos” oficios de su marido ¡Y ella era Primera Dama!

Y sobre la “lucha contra la corrupción” cuando ella era Primera Dama con una notoria y destacada participación en el desaseado sexenio de su marido, igual ¡Nada! Ahí está la obra más emblemática de tan “magna” muestra del “dejar hacer y dejar pasar” de su cónyuge: ¡La espantosa cuando inútil “Estela de Luz”! Creada para la conmemoración del bicentenario de la Independencia, cuyo precio de mil millones iniciales terminó en más de 2200 millones y se entregó un año después del 16 de septiembre del 2010. ¿Y todas las tropelías del empleado de su esposo, el “ínclito” especialista en montaje de escenarios para grandeza del sexenio de Calderón, Genaro García Luna? Que vive quitado de la pena en los EUA ¡Bien, gracias! Silencio absoluto de Margarita.

¿Y qué ha dicho Margarita sobre los feminicidios en el país, que desde el puesto de Primera Dama pudo hacer mucho? Y para acabarla de fregar ¿Qué papel ha tenido como ciudadana mexicana en posición envidiable a favor de los damnificados de los sismos recientes ¡Nada! ¡Ah!, pero ya ven, la ensalzan y proyectan como una GRANDE ESTADISTA.

NO HAY POLÍTICA, HAY AGANDALLE

Aquí lo que aplica es aquello de: “Donde hay botín, hay motín”, y como la enorme mayoría de los políticos mexicanos están por el mega presupuesto que significa la Presidencia del país ¡No pos sí! ¡A la carga mis comanches que el pueblo no nos importe!

O sea, Kissinger tenía razón al preguntar irónicamente si en México había política. No, no la hay, sólo componendas y turbiedad en beneficio de la nueva autocracia mexicana, que dicho sea de paso ¡Ni Maximiliano de Habsburgo hizo algo a lo que hoy vivimos en México! Y eso que él encabezó el Segundo Imperio, pero, en aquel entonces México contaba con una pléyade de grandes mexicanos, destacando entre ellos Benito Juárez y Porfirio Díaz.

