En una cabina de una estación de radio se ve a una ancianita, como de unos noventa años al habla en un micrófono diciendo al aire: “Habla la voz de la experiencia, cuando Dios estaba creando al mundo, fue a la selva”, y alguien que debió estar en algún lado en la cabina exclama: “¡Ay Dios mío!”, la viejecita lo ve y continua: “A ponerle nombre a los animales, tú te llamarás gallina, tú te llamarás pavo, tú te llamarás gallo, en eso ve al burro y le dice “Tú te llamarás burro”, y siguió poniendo nombre, poniendo nombre y en eso le pregunta a Dios el burro: “Y cómo es que me llamo yo”, y el Señor le responde: “Burro”. Y siguió poniendo nombre el Señor y poniendo nombre, cuando en eso vuelve el burro a preguntarle: “¿Cómo es que me llamo yo?”. Y un poco enfadado el Creador le dice: “Burro”. Y siguió poniendo nombre, poniendo nombre y de nuevo el burro le pregunta lo mismo al Omnipotente y éste le grita: “¡Burro, burro, te llamas burro! ¡Idiota!”. Y el burro le contesta, pero como es eso que apenas me estoy aprendiendo el nombre y me pones ya el apellido”.

RECUERDOS DE LA INFANCIA

El clima está como para echar un palito, y ver cómo se lo lleva la lluvia por toda la cuadra en el arroyuelo formado al pie de la guarnición de la banqueta.

SEAMOS COMPADECIDOS

Se lee en un anuncio espectacular que luce un corazón formado por los dedos pulgar e índice de la mano y los otros tres, el cordial, el anular y el meñique, juntos y levantados, con este texto al calce: “Ayudemos al gobierno a juntar UN GRAMO DE MADRE, donando un poco de la que puedas tener, y así podremos cambiar la vida política en México”.

OTROS QUE DEBIERON SER INCLUIDOS EN EL ESPECTACULAR

El señor de los tamales nunca dijo: “Por cada tamal que me compren donaré otro igual”. Dio su bote completo y punto, se marchó”. Al final lo firma: “#Fuerza México”.

SIEMPRE HAY SALIDA, DICE OTRO ANUNCIO ¡ESO QUE NI QUÉ!

No importa cuán mujeriegos hayamos sido en la vida. Al morir seremos recordados siempre como “fieles difuntos”.

PARA QUE SEAMOS BIEN RESERVADOS

Otro anuncio, casi en calidad de grafiti dice: “Las opiniones y las “nachas”, si no te las piden no las andes dando.

UN PENSAMIENTO DE MUY ALTO CONTENIDO HUMANO

A partir de hoy, cada vez que te subas al autobús, en el metro o andes por la calle, procura ser amable y sonreírle a todos, seguramente quien va al lado tuyo no dudaría en salir con un pico y una pala para rescatarte de debajo de los escombros.

OTRO DE MUCHA DE MUCHA PROFUNDIDAD

¿Y si pasando esta tragedia seguimos unidos y removemos los escombros de nuestro gobierno?

¡SIEMPRE LA ESPOSA!

Un temblor es como una discusión con tu mujer la tienes una vez y hay como tres mil réplicas.