Lic. Guillermo Ingram

Estando ayer asegurando en la compu la columna ya finalizada para publicarse hoy, quién sabe qué tecla toqué con mis gordos dedos igual que yo y ¡Pufff!, se desapareció todo lo escrito, con todo y que estaba asegurada ya buena parte de la narrativa, por lo tanto, me llené de alegría por saberme hijo de Dios. Eso pasa por no quererme actualizar en estos artefactos ¡Grrrrr!

OTRA CONMEMORACIÓN MÁS Y OTRAS IGUALES PROTESTAS

Hoy estamos conmemorando el DXXV aniversario del descubrimiento de América, nuestro continente y para variar, van a ver como mil protestas por este hecho, el cual, para juzgarlo debemos considerar la época y ubicarnos sobre todo en tal circunstancia ¿Qué fue un genocidio? Desde nuestro punto de vista de gente contemporánea podemos verlo en tal manera, pero de aquella época nada más no. Pues incluso, en la actualidad estamos en las mismas o peores condiciones en que se desarrollaban en aquellos tiempos, pues la esclavitud sigue, más sutil, pero ahí está y en lo que respecta a la explotación y expoliación de otros pueblos por los vencedores ¡Dios mío y Jesús mío! El dinero es el que manda y el más poderoso sigue quedándose con los despojos, como también al vencido sólo le queda caer y ser explotado ¿O no?

En aquellos ayeres una conquista era el sojuzgamiento de un pueblo por otro, el conquistado quedaba anulado y a total merced y capricho del vencedor. Se supone hoy no debería de estar sucediendo esto, pero sucede, de ahí que naciones enteras, con todos sus recursos naturales queden a merced del poderoso. Como sería toda Hispanoamérica, los países árabes y todos los países pobres de Asia, de África ya ni hablar, los pobres africanos en general siguen peor que en la Edad Media.

SOMOS PRODUCTO DE DOS GRANDES CULTURAS ¡Y SE ACABÓ!

Así que no le hagamos al ensarapado y veamos que nuestros ancestros indígenas fueron sujetos de una guerra de conquista y la perdieron, pero, gracias a ese conflicto y genocidio el resultado somos todos los pueblos hispanoamericanos, esa rica amalgama de gente, resultado del amancebamiento de españoles con las mujeres aborígenes, no olvidemos que en México se dio oficialmente el primer caso, el hijo de la Malinche y Hernán Cortés. Y no podemos negar nuestra parte de cultura española los mexicanos porque ahí están todas esas construcciones que dejaron los peninsulares, así como el maravilloso idioma con el que nos comunicamos.

Tratar de vivir de glorias pasadas es pérdida de tiempo, los pueblos del hoy territorio mexicano e hispanoamericano fueron conquistados y ¡Punto! Pelearon y perdieron, eso fue todo. Ahora los descendientes de esos ganadores y perdedores debemos de ver cómo salimos de las súper broncas en que nos encontramos y ¡Para adelante!

QUE PARA EL CASO EN PLENO SIGLO XXI TODO SIGUE IGUAL O PEOR ¡A NIVEL GLOBAL!

Y miren, tan estamos igual o peor que la Conquista, por aquello de lo subyugados, ahí está el flamante Tratado de Libre Comercio entre los EUA, Canadá y México, el loco de Trump, cada vez que busca notoriedad dice que acabará unilateralmente con el fachoso tratado y a pesar de que hay leyes que rigen dicho tratado y que no puede ser terminado unilateralmente conforme a derecho ¡Ahí anda Canadá y México bailando al son que toca el Trumpas, pues ¿Por qué no se acude de una vez a las cortes internacionales a demandar a los EUA y al Trumpas por andar de rijoso? Sencillamente no, porque los EUA son los poderosos del barrio y todos los demás se joden ¿No fue lo que hicieron en su momento los conquistadores? ¡¡¡Con toda y la oposición de la Iglesia y de los reyes en turno de España, todos los indígenas resultaron hasta gente sin alma y equiparados como animales!!! Y se llevó a cabo el genocidio que duró tres siglos y ¡Punto!

VIVAMOS EL PRESENTE

No es posible retornar al siglo XV y XVI para volver a todo como era y a como fue. No olvidemos que en estas tierras se llevó a cabo una guerra de conquista y se perdió. Y hoy, seguimos en el sojuzgamiento con la anuencia de nuestras dirigencias ¿Por qué? Porque los EUA tienen el poder de hacerlo y llevarlo a cabo y no hay en Hispanoamérica ningún liderazgo con la mínima preparación, siquiera diplomática que pueda en contra de locos como Trump. O sea, nada ha cambiado, sino que todos se han especializado, sobre todo en la forma de explotar al vencido y de matar al prójimo. Por lo tanto, de nada sirve protestar por el descubrimiento de América, porque todo eso es simplemente pasado. Lo que debemos de hacer es aprender de ese pasado y como les digo ¡Para adelante!

Creo la borrada de “calumnia” me puso trágico.

