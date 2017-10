El Dictamen/Agencias

El senador afirmó que no sabe a quién representa Ricardo Anaya.

El senador Ernesto Cordero Arroyo afirmó que Margarita Zavala es la única que encarna los principios y valores del PAN y por eso votará por ella en los comicios presidenciales de 2018, porque Ricardo Anaya no representa al panismo nacional.

“En lo personal, apoyo y voy a apoyar a Margarita Zavala; porque es la candidata que encarna los principios y valores del PAN. Ricardo Anaya en el Frente no sé a quién encarna, no sé a quién representa. Ciertamente no son los principios y valores del PAN; y quien los encarna es Margarita, y yo con toda tranquilidad y conciencia voy a votar por ella”, dijo.

Tras participar en la presentación de la propuesta de reformas legales “La lucha es de todos”, para apoyar a padres de menores diagnosticados con cáncer, de la Fundación Cáncer Warriors de México, Cordero descartó que su apoyo a la ex primera dama pueda generar su expulsión de Acción Nacional.

“No creo, ya hubieran expulsado a (Ernesto) Ruffo, quien fue a levantarle la mano al Bronco –Jaime Rodríguez Calderón– cuando había un candidato panista en Nuevo León y no le pasó nada. Espero que tengan esa misma tolerancia con nosotros”, dijo.