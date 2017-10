Explicó que México es más grande que el TLCAN y que la desintegración del acuerdo afecta más a Estados Unidos.

El canciller advirtió que nuestro país no estará negociando ese acuerdo comercial a través de redes sociales, y subrayó que “México debe estar preparado para decir que no, para levantarse de la mesa y si es necesario salirse de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) si ésta no conviene a los intereses del país“, dijo el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray.

Sin TLCAN, Latinoamérica sería opción para México

Al comparecer ante el Senado, el canciller expuso que México enfrenta las negociaciones con actitud constructiva y de buena fe, pero ello no debe malinterpretarse con una decisión de abandonar las causas e intereses nacionales.

En tanto, las empresas que integran la Cámara de Comercio estadounidense (US Chamber of Commerce) advirtieron que si Donald Trump retira al país del TLCAN impugnarán la medida en la Corte.

Esperan Trump y Trudeau lograr acuerdo sobre TLCAN antes de que finalice el año

“Hemos llegado a un punto crítico y no hay más opción que sonar las campanas de alerta“, externó el presidente de la organización, Thomas Donohue.