Playstation ha revelado los nuevos juevos que estarán disponibles para el mes de Octubre de 2017, exclusiva para la región latinoamericana.

Para todos aquellos que utilizan el Playstation Plus tendrán a disposición el Metal Gear Solid V The Phantom Pain de manera gratuita para estos usurarios, además de este título también estarán disponible otros juegos que pueden llegar hacer de tu interés, entre estos esta, el Amnesia: Collection, That´s You y Sky Force, algunos de los anuncios más espetados para los gamers.

Por último los juegos de Final Fantasy XII: The Zodiac Age y Titanfall 2: Ultimate Edition, estarn con el 30% de descuesto, mientras para quienes aún cuentan con el PS3, podrán contar con Monster Jam Battlegrounds, Hustle Kings y Sky Force Anniversary.

