PANORAMA

Ante lo revuelto del sistema político mexicano, de cara al proceso electivo de los candidatos de partidos para la Presidencia de la República, estudiosos del acontecer veracruzano, analizan la posición del ex gobernador Dante Alfonso Delgado Rannauro, convertido hoy por hoy en uno de los dos soportes del dirigente nacional del PAN Ricardo Anaya Cortés. Aquí las conclusiones:

1. La Consolidación del Frente Ciudadano Nacional y su conversión a Coalición Electoral, la selección del candidato a la presidencia y el método para el resto de las candidaturas, es la prioridad.

2. El principal apoyo del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares es el ex presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, que luego de la renuncia de su mujer ya no tendrá influencia en el PAN y en la decisión de Veracruz los escenarios son diferentes, por la participación de otra fuerza política diferente, con una gran influencia.

3. SIN RODEOS

El presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Ernesto Cordero Arroyo, afirmó que Ricardo Anaya Cortés está destrozando al Partido Acción Nacional, negándole la oportunidad de recuperar la presidencia de la República. Textualmente el ex secretario de hacienda precisó: “La renuncia de Margarita Zavala al PAN fue consecuencia de Anaya, es su responsabilidad, ella tomó esa decisión porque no le dejaron de otra, fue una decisión valiente que dará a los mexicanos la posibilidad de tener una alternativa verdaderamente panista en la boleta, porque el Frente no representa a los panistas. Su propuesta, explicó, es defender las libertades económicas, políticas, una alternativa de bien común, de un gobierno subsidiario, una alternativa que refleja experiencia de gobierno”.

Auguró que Ricardo Anaya se quedará con la militancia, la estructura del PAN, esa estructura clientelar del Partido Acción Nacional, pero Margarita se llevará los millones de votos simpatizantes del PAN.

QUE NO

Por su parte, el Coordinador del PRD en el Senado, Luis Sánchez Jiménez, dijo que el candidato del Frente Ciudadano para la Presidencia de la República debe ser alguien sin filiación partidista, por lo que descartó al propio Ricardo Anaya. Uyyy por lo visto Anaya para nada que las tiene todas consigo.

LE BUSCAN

Por otra parte, luego de que el presidente de la Sección Instructora de la Cámara Federal de Diputados, Ricardo Ramírez Nieto informara que se negará el Juicio de Procedencia para el diputado federal Tarek Abdalá Saad, sus colegas del PAN, junto con algunos del PRD, de la misma Sección Instructora, anunciaron que presentarán un dictamen alterno al de Ramírez Nieto, donde resulte procedente el desafuero de Tarek.

ABUSIVOS

Causó revuelo el fin de semana la acción divulgada en redes sociales del usuario de los parquímetros de la empresa Zeus Monitorio Vial, en el Puerto de Veracruz, que retiró el cangrejo con sierra eléctrica, el jueves por la noche. Las opiniones en su mayoría de apoyo, demuestran que todos están descontentos con los abusos de la empresa Zeus, sin que las autoridades respectivas actúen en consecuencia. Son miles de quejas, asegurando que los uniformados de Zeus colocan los inmovilizadores antes de vencerse el plazo. Además, es incorrecto que los aparatos ningún comprobante expidan acerca del monto del pago abonado y del tiempo vigente. Debería expedirlos como en las plumas de los estacionamientos, lo que serviría para evitar tanto abuso.

DE RISA

El gerente de Zeus, Alejandro Rebolledo, anunció que denunciarán al usuario que dañó el aparato cuyo costo de 1300 pesos deberá pagar. Por su parte el alcalde Ramón Poo Gil dijo que la acción narrada arriba para nada se trata de una obra heroica, por lo que pidió dejar de considerar un héroe al hombre que lo hizo, que en realidad es un… Lo cierto es que muchos conductores quisieran imitarlo, ya que hay plan con maña en el depósito de las monedas, mire usted, mete el dinero en la ranura que le corresponde al espacio marcado en el aparato, 1 ó 2, para ubicar el vehículo, pero hay que oprimir otra flecha, palomita, o como se llame, en el lado superior derecho para “confirmar” la entrega. si alguien se le olvida verificar ¡zas! el estacionómetro nada que lo registra, llegando de volada los empleados vestidos con camisas amarillas para poner los cangrejos, si es que estaba en ceros el registro.

INTERESANTE

Mañana martes 10 de octubre, en la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana, en Xalapa, tendrá lugar el Coloquio en Defensa del Patrimonio Natural y Cultural de Veracruz, el caso del Proyecto de la Mina La Paila, municipio de Alto Lucero. Será de 9 de la mañana hasta las dos de la tarde. Por favor tener cuidado con la cita, porque en algunas invitaciones indican que será el miércoles.

El propósito de dicho foro es analizar problemas teóricos, prácticos, de los impactos de proyectos que propician fuertes deterioros del patrimonio Biocultural de Veracruz.

Participarán representantes e investigadores de distintas dependencias, organizadores de la sociedad civil, así como estudiosos de otras especialidades cuyas intervenciones están enfocadas en enriquecer las propuestas tendientes a la conservación, el manejo sustentable de nuestros recursos.

Están invitados la Rectora de la UV, Sara Ladrón de Guevara González; Los Secretarios Rogelio Franco Castán, de Gobierno y Mariana Aguilar Lópéz de Medio Ambiente; el Director General del Área Académica de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Domingo Canales Espinosa; así como los investigadores Doctor Miguel Rubio Godoy, de INECOL; Elisa Peresbarbosa Rojas de Pro Natura Veracruz; Dr. Eckat Boege de INAH.

La pregunta obligada es ¿cuántas personas de la lista citada conocen el sitio, o al menos lo han visitado alguna vez?. Es conveniente que inviten también lugareños, Bedo Leal, por ejemplo que es subagente municipal de El Porvenir, municipio de Actopan, uno de los principales luchadores por la defensa de la rica región.

TEMOR

En el golpeado Istmo de Tehuantepec, severamente dañado por el terremoto del 7 de septiembre, la emergencia continúa, pues sigue temblando. El sábado, 20:21 horas, otro temblor de 4.7 grados con epicentro en Chilapan de Guerrero, Valles Centrales de Oaxaca, nuevamente puso en alerta al pueblo. Exactamente un mes después del terrible sismo, el Servicio Sismológico Nacional reportaba 6742 réplicas, una cantidad escalofriante.

S.O.S.

Ya que se habla de tragedias naturales, en Puerto Rico, la famosa Isla del Encanto, devastada hace dos semanas por el Huracán María, claman ayuda al mundo por carecer de todo, según revela en un mensaje grabado la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín. Manda fotografías del desastre, pero ni el Presidente Donald Trump, ni los congresistas gringos la apoyan.

Al anochecer de ayer en Ciudad de México, una veintena de cantantes famosos ofrecieron gratuitamente el concierto Estamos Unidos Mexicanos para alentar el ánimo de los miles de capitalinos que perdieron sus viviendas por los sismos del 7 y luego el del 19 de septiembre, bien hecho, ahora los boricuas deberían contribuir con sus aportaciones personales para aliviar las desdichas de sus paisanos.

