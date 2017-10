Incredulidad ante el comportamiento del asesino de las Vegas, Stephen Paddock y consecuencias de la falta de regulación en materia de armas en Nevada son las últimas noticias acerca de la matanza en las Vegas.

Ninguna sopecha levantó Stephen Craig Paddock, antes de cometer la mayor matanza en Estados Unidos, en la que perdieron la vida 59 personas y más de 500 resultaron heridas, así lo confirma su novia Marilou Danley y el dueño de la tienda de armas donde él adquirió las que usó para el crimen, David Famiglietti .

Las autoridades aun desconocen el móvil por el que Paddock realizó el ataque, además de que el alto nivel de preparación que demostró en las evidencias ya que llevó consigo un pequeño arsenal a una suite de dos habitaciones en el piso 32 del Mandalay Bay Resort y Casino de Las Vegas.

El dueño de la tienda en la que compró las armas de fuego, David Famiglietti, dijo en un comunicado enviado a Univision Noticias que no hubo ninguna “bandera roja” en esas transacciones.

“Obviamente no le vendimos estas armas de fuego con la intención de que las usaría para lastimar a alguien de ninguna manera, si es que terminó usándolas específicamente en este horrible crimen”, dijo Famiglietti, quien indicó que ha colaborado en las investigaciones y lamentó que él y sus empleados han recibido amenazas y “mensajes de odio”.

En noviembre a través del voto se aprobó extender la verificación de antecedentes penales para la venta de armas, sin embargo en diciembre la medida se detuvo. Por otro lado, aun con la revisión de antecedentes penales la venta de armas a personas que no tengan signos de algún trastorno no acredita que no las utilicen de manera perjudicial.

En Nevada se permite la compra de rifles, escopetas o pistolas en cualquier cantidad, sin licencia y sin tener que registrarse. Tampoco se exige un permiso para portarlas abiertamente u ocultas.

Estas son las normas permisivas en Nevada con respecto a las armas.

1. El derecho a portar armas está consagrado en el primer artículo de la Constitución de Nevada: “Todo ciudadano tiene el derecho de tener y llevar armas para la seguridad y la defensa, para la caza legal y el uso recreativo, y para otros fines legítimos”.

2. No es necesario un permiso para comprar una pistola, ni tiene que obtener una licencia o registrar un arma de fuego.

3. No hay límite en el número de armas que una persona puede comprar al mismo tiempo.

4. Es legal llevar una arma de fuego sin tapujos en público.

5. Es legal poseer armas de asalto con gran capacidad para municiones.