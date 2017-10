El Dictamen/Agencias

Vecinos de Florida dijeron que lo único extraño en Paddock era que su casa estaba más bien vacía, sin cuadros, ni nada.

Stephen Paddock, de 64 años, era un apostador al que le gustaba la música country; con licencia de piloto y licencia para poseer armas, se mudaba con frecuencia, pero no tenía ningún antecedente criminal que lo pudiera poner en el radar de la policía. Ese era el hombre que la noche del domingo disparó desde el hotel Mandalay Bay, de Las Vegas, contra los asistentes al Harvest Music Festival, y asesinó por lo menos a 58 personas e hirió a más de 500.

A Paddock también le gustaba jugar al poker y tenía como su más reciente residencia una comunidad para retirados en Mesquite, Nevada, donde vivía con su pareja, identificada por medios estadounidenses como Marilou Danley, asiática de 62 años. En la localidad hay varios casinos y campos de golf. Se mudó allí hace apenas un año desde Melbourne, Florida.

Según CNN, Marilou se encontraba en Filipinas al momento del ataque. Las autoridades dijeron haberla contactado y que ella describió a Stephen como un “apostador profesional”.

Te recomendamos FBI descarta vínculo con terrorismo internacional de ataque en Las Vegas

La información que se tiene hasta el momento de Stephen, de quien las autoridades señalan que actuó sólo, la ha proporcionado en su mayoría su hermano Eric, quien ha sido entrevistado por diversos medios de comunicación nacionales.

Eric, quien reside en Orlando, Florida, dijo que su hermano no tenía afiliación política o religiosa conocida. Que tenía algunas armas, pero que tampoco era un aficionado del tiro.

Eric también reveló que el padre de ambos era un ladrón de bancos que en algún momento estuvo en la lista de los 10 más buscados del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y que murió hace algunos años.

“No tengo la menor idea”, dijo al ser cuestionado sobre las posibles motivaciones de su hermano Stephen, con quien, señaló, se comunicó recientemente para ver cómo estaba su madre tras el paso del huracán Irma.

También dijo que Stephen habló con ella por teléfono hace una semana o dos. El intercambio de comunicaciones entre ambos ya está en manos de las autoridades. “Era mi hermano. Si me dijeran que un asteroide cayó del cielo, sería igual para mí. Esto no tiene ningún sentido, no había razón… Era un tipo al que le gustaba el video poker, los cruceros y comer burritos en Taco Bell”, afirmó Eric, citado por The Washington Post.

“¿De dónde sacó todas esas armas automáticas? No tiene antecedentes militares ni nada parecido”, declaró Eric a CBS News. “Era un tipo que vivía en una casa en Mesquite, y al que le gustaba ir a apostar a Las Vegas”.

También solía ir a los conciertos en hoteles de esa ciudad. Según Eric, su hermano tenía mucho dinero y ganaba mucho en las apuestas, aunque dijo desconocer si tenía algún tipo de adeudo. Sobre su vida familiar Eric contó que en algún momento su hermano estuvo casado, pero se separó y ahora vivía con su pareja, sin tener hijos, que él supiera.

Aunque el Estado Islámico afirmó que Paddock era uno de sus soldados, ni Eric ni las autoridades dijeron tener conocimiento de algún tipo de afiliación religiosa, menos radicalización, o de algún nexo con grupos terroristas. Todos los testimonios mencionan que Stephen era hombre que prefería mantener un bajo perfil.

Quinn Averett, vocero policial de Mesquite, subrayó que lo que tiene extrañadas a las autoridades es que “el tirador, y la persona que estaba con él –su pareja-, nosotros en el Departamento Policial de Mesquite no habíamos tenido contacto con ellos… ni infracciones de tránsito, ni arrestos, nada”. Se sabe que Stephen recibió hace algunos años una citación judicial, que se resolvió sin pasar a más.

Sobre las armas que tenía Stephen hay registros de que compró algunas en California, pero aparentemente ninguna de las detectadas en la habitación del hotel. Respecto de la licencia de piloto las autoridades ya señalaron que su certificación médica no estaba actualizada —la más reciente era de 2008—, por lo que no podría haber pilotado ninguna nave legalmente.

Los registros muestran, según el Post, que tenía dos aviones, además de una licencia para cazar otorgada en Alaska, aunque según Eric su hermano no era aficionado a la cacería.

No existen registros de que Stephen haya estado en el Ejército, y tampoco se ha revelado que haya padecido algún tipo de trastorno mental.

Te puede interesar “Los malosos” donan 50 mil dólares a las víctimas del tiroteo en Las Vegas

La empresa dedicada al sector de Defensa y Aeroespacial Lockheed Martin reveló en un comunicado que Stephen Paddock trabajó para ellos tres años en la década de los 80.

“Trabajó para la compañía predecesora de Lockheed Martin entre 1985 y 1988. Estamos cooperando con las autoridades para responder preguntas que puedan tener sobre él y el tiempo en que estuvo aquí”, detalló.

Stephen y su novia también vivieron en Reno, Nevada, donde vecinos afirman que solían hablar con ella, pero no con él, que se mantenía bastante alejado. Diane McKay, vecina de Stephen y su novia en Reno, dijo al Post que “Paddock era agresivo y poco amistoso. Era raro, reservado. Podía estar gruñón, malhumorado, pero él siempre estaba en silencio”.

Se sabe que Stephen vivió también en Texas y California. Además de su casa en Mesquite, Nevada, tenía una propiedad en Mesquite, Texas, donde trabajó como administrador y dueño de un complejo de departamentos, a partir del 2000.

Vecinos de Florida dijeron que lo único extraño en Paddock era que su casa estaba más bien vacía, sin cuadros, ni nada. “Como si estuviera listo para mudarse en cuanto se lo pidieran”, dijo al Post Judy, una vecina del lugar. Otro vecino, Don, dijo que alguna vez Stephen le presumió que había ganado 20 mil dólares en apuestas en Internet.