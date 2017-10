A través de un dictamen, el PRI propuso en la Sección Instructora de la Cámara de Diputados no retirar el fuero al diputado Tarek Abdalá, señalado de presuntamente desviar recursos como secretario de Finanzas durante la administración del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte.

En tanto, PAN y PRD señalaron que presentarán una contrapropuesta, pues consideran que sí hay elementos para quitarle el fuero.

El presidente de la Sección Instructora, el priísta Ricardo Ramírez Nieto, detalló que el dictamen de la solicitud de desafuero por parte de la Fiscalía General de Veracruz, salió en sentido negativo, lo que significa que no se desaforará al legislador.

Agregó que la Fiscalía se sustenta en la solicitud que no hay condiciones de determinar si ejercitan o no acción penal contra del diputado, y al no tener claro si procederá o no, no hay materia para solicitar el desafuero.

“El dictamen viene en sentido negativo, porque no resulta procedente la solicitud de desafuero porque las carpetas de investigación se encuentran aún en trámite, no están concluidas y por disposición de la ley tiene que haber conclusión de las carpetas para estar en posibilidad del Ministerio Público de proceder en contra del diputado, ese es el argumento. No se necesita desaforar para investigar“, agregó.

En contraparte, el PAN y PRD afirmaron que presentarán una contrapropuesta, ya que el dictamen del PRI no logró el consenso de los integrantes de la Sección Instructora, además de que la ley obliga a desahogar el dictamen en el pleno, sin importar el sentido que tenga.

El diputado del PAN, Juan Pablo Piña, confirmó que su bancada no comparte el sentido del dictamen, pues “salva al diputado Tarek de enfrentarse a la justicia, por lo que el PRI con su mayoría trata de salvarlo, y la oposición no estamos de acuerdo en que el tesorero de Javier Duarte sea salvado por el PRI”, indicó.

Dijo que no sesionó la Sección Instructora como estaba agendada, debido a que no hay condiciones para avalar el dictamen, por ello, es que presentarán una contrapropuesta porque el argumento es violatorio a la Constitución.

“Ellos no quisieron discutir el tema desde abril para que Tarek tuviera tiempo de ganar un amparo, él es un diputado del PRI que sabe cómo es que el dinero de Veracruz iba a las arcas del PRI, por eso lo quieren salvar. Nosotros no vamos a ser tapadera y por supuesto que hay elementos para retirarle el fuero“, anotó.