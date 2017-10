Redacción/El Dictamen

Se solicitará al Congreso del Estado que convoque a una elección extraordinaria y financie al OPLE para su organización.

La elección por la alcaldía del municipio de Sayula de Alemán, la cual había ganado el candidato de la alianza PVEM-PRI, Graciel Antonio Vázquez Ortiz, ha sido anulada por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), luego del voto de tres magistrados.

Ante tal situación, se dará aviso al Congreso Local para que se convoque a una elección extraordinaria y el OPLE reciba un nuevo financiamiento para la organización de la misma.

Te recomendamos Apuñalan a ex diputado Alfonso Vázquez tras ser asaltado frente al Tec de Xalapa

Las irregularidades detectadas al momento de enviar los paquetes electorales a la capital veracruzana, en la cual se haría un recuento de votos luego de que se diera a conocer el triunfo de Graciel Vázquez por una mínima diferencia ante su más cercano contrincante, Fredy Ayala González, de la coalición PAN-PRD, fueron motivos suficientes para que se aprobara la anulación de la elección.

“No hay constancia sobre el traslado de esos votos. Eso nos advierte una irregularidad que, ante la diferencia de seis votos, causa una afectación al principio constitucional de certeza”, declaró Adín Antonio de León Gálvez.

Calificó la situación como grave, tomando en cuenta que la diferencia entre el primer y segundo lugar fue de apenas seis votos; por lo que se requería un tratamiento especial y actuar con mucho cuidado en la contabilización de los sufragios.

Te puede interesar Socavón y deslaves en carretera Santiago-Cabada

Cabe destacar que el día de la elección el PAN pidió el recuento total de los paquetes, lo que fue realizado. Sin embargo, se registraron hechos de violencia entre representantes partidistas y trabajadores del OPLE cuando faltaban por contar cuatro paquetes.

Por tal motivo el cómputo fue cancelado y se acordó concluirlo en las oficinas del OPLE en Xalapa. Sin embargo, los paquetes, que debían ser trasladados y custodiados hasta la capital no fueron guardados en el espacio oficial, sino en una gaveta, ya que la presidenta del Consejo Municipal dijo que no la bodega estaba cerrada y no le permitieron abrirla.

El recuento de los votos entonces empezó 36 horas después de haberse suspendido el conteo voto por voto, sin embargo, Adín de León aclaró que no hay certeza de que los votos reservados en un sobre se metiera en el vehículo que llevó los paquetes electorales a Xalapa.

El sobre apareció después, pero sin saber nadie cómo llegaron a Xalapa.