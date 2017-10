¿Será dirigida por Tim Burton y Protagonizada por Michael Keaton?

Pues todo parece indicar que no mis pequeños saltamontes, todavía no se tiene confirmación de ello y como están las cosas, es posible que no suceda. Ahora mismo, ambos se encuentran trabajando en Dumbo, que es el proyecto más nuevo del cineasta responsable de crear al fantástico fantasma.

Todo parece indicar que estaría a cargo de Vukadinovich, se trata del guionista responsable de Rememory, el filme protagonizado por Peter Dinklage.

Ah verdad así las cosas si toman un poquito más de sentido. Bueno les dejamos el tráiler para que empiecen a enamorarse de su trabajo.