Sabemos que no puedes avanzar en tu trabajo pensando si Shakira y Piqué siguen juntos o no. Salen notas que no, salen notas que si. Luego un video, luego que un amigo dice que ha visto a Shakira fuera de su residencia. ¿Cómo si una mujer no pudiera ir a dar la vueltita de vez en cuando?

Aquí te decimos que es lo que sucede realmente, para que puedas seguir con tu trabajo godín y dejes de estar de chismoso investigador.

¿Hay problemas en la relación de Shakira y Piqué?

Este es un tuit que el crack catalán realizó hoy

Según el portal vanitatis.elconfidencial.com La colombiana no ha abandonado Cataluña. Ni siquiera ha abandonado su domicilio conyugal. Shakira lleva desde finales de septiembre ensayando con su banda las coreografías y las canciones que conformarán su última gira El Dorado World Tour, que arrancará el 8 de noviembre y que recorrerá toda la geografía española.

Y ustedes de mal pensados.

Aunqueeeeeeeeee…aseguran que apenas unos días después de saltar la incómoda noticia, las dos familias se reunieron en casa del matrimonio para compartir un almuerzo que más bien parecía un gabinete de crisis.