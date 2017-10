Sin ataduras y segura de sí misma

Agencias / El Dictamen

No sabemos si fue por olvido, comodidad o simplemente porqué se le dio la gana, pero Selena Gomez volvió a mover las redes sociales esta semana al salir a la calle sin brasier.

Por las calles de Nueva York, la celebridad paseó sin importarle las cámaras. Selena atravesó hace unas semanas por un proceso quirúrgico mayor, sin embargo se ve fabulosa y ha recuperado su rutina poco a poco.

No es la primera vez que se observa a la joven de 25 años, libre. Los paparazzi no dejan de rondarla y han registrado que use, lo que use, se ve espectacular.

