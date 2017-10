Con una bolsa de una tienda departamental en mano, la actriz Susana Alexander subió al escenario de “Billy Elliot“, abrazó a Norma Lazareno y le comentó: “te traje tu regalo como dijimos, pero fíjese usted que nada más había chica, mediana y grande, para mí compro extra grande pero ya la vi a usted y creo sí le va a quedar la grande – abre la bolsa y señala – éste es mío y éste es de parte de Paulinita, me dijo esto le va a gustar”.

Agencias/El Dictamen

La razón de este gesto fue que la noche del viernes la producción del musical “Billy Elliot” le rindió homenaje a Lazareno por sus 60 años de carrera y por ser uno de los pilares más queridos de este montaje, motivo por el cual fueron invitadas las amigas cercanas de la festejada, su comadre Susana Alexander y Carmen Salinas.

“Somos comadres en la vida real, es madrina de mi hija Paulina que ya no está con nosotros. Me preguntó antier ¿qué quieres que te lleve de regalo?, le dije que no era necesario que su presencia era suficiente, me preguntó ‘¿cómo andas de pijjamas?’, le contesté que bastante escasa, dice ‘eso te voy a llevar’, pero nunca me imaginé que iba a subir al escenario con las pijamas, pero eso se lo podemos aceptar y aplaudir a Susana porque es única”, comentó sonriendo Norma Lazareno sobre el detalle de Susana Alexander.

Quizá te interese:Shakira y Piqué desmienten separación

Lazareno comentó que desde los primeros meses de la obra, el productor Alejandro Gou le propuso este homenaje y aunque ella es un tanto tímida al respecto agradece el “apapacho”, porque valoran una carrera constante, con disciplina y hasta sacrificio, porque invirtió tiempo que bien pudo haber dado en sus seres queridos pero la vocación pudo más.

“Es una caricia al corazón. Cuando llegué a los 50 años de actriz dije quién sabe que pase después, pero miren llegué a los 60 años, en un escenario y en un marco maravilloso que es esta obra de Billy Elliot”.

Quien a los 17 años obtuvo una Diosa de Plata por su actuación en la película Hasta el viento tiene miedo, compartió que el actuar también le ha ayudado a superar momentos difíciles, como la muerte de su hija Paulina, que a los 19 años perdió la vida en un accidente automovilístico; porque al menos por unas horas deja de ser ella y da paso al personaje.

También señaló que la actuación le dio la posibilidad de tener nietos, porque los niños que le dan vida a Billy Elliot la llaman abuela, además del resto de la compañía, “qué más le puedo pedir a la vida, es luz y sombra como para todos los seres humanos”.

Carmen Salinas también hizo hincapié en esto, al compartir con el público que a ellas las hermana la pérdida de sus hijos, pero antes de que la situación se pusiera nostálgica, bromeó diciendo que aprovechaba para promocionar la obra “Aventurera”, provocando la risa del público, que minutos antes se había puesto de pie para aplaudir a Norma Lazareno, quien regresó al escenario con bello vestido blanco, sobre el cual le colocaron un tutú púrpura.

Quizá te interese: Consuelo Duval dice que le quiere “partir su madre” a Karla Panini



“No quiero retirarme sin decir algo, todo este cariño y aplausos, esta presencia de mis compañeros, el público, de mi familia, quiero compartirla con los héroes anónimos que recientemente rescataron y salvaron vidas, arriesgando la propia, cuanto agradecimiento, admiración y respeto que todos ellos merecen. México está en pie de lucha y el teatro en México está de pie”, fue el mensaje final que Norma Lazareno envío al público antes de que bajara el telón esa noche.