En este momento las acusaciones de acoso sexual que recaen sobre el productor de cine han cimbrado al mundo del entretenimiento. Fue The New York Times el encargado de dar a conocer los comportamientos inapropiados que Harvey tuvo en los últimos años tanto con empleadas como con determinadas compañeras de trabajo. Dichas acusaciones estuvieron apoyadas en los testimonios de algunas de las víctimas, entre ellas la actriz Ashley Judd, con quien coincidió en el rodaje de El Coleccionista de Amantes.

Además de Ashley, también está Rose McGowan, a quien muchos recuerdan de la serie Charmed, Heather Graham, quien en entrevista con Variety contó la vez que Weinstein la llamó a su oficina para hablar con ella de varios papeles que estaban disponibles y poco a poco comenzó a insinuársele, Angelina Jolie y Gwyneth Paltrow, a quienes Weinstein también las acosó sexualmente al invitarlas a su habitación de hotel “para darles un mensaje”.

A ellas se unen nombres como Rosanna Arquette, Katherine Kendall, Judith Godréche, Tonni-Ann Roberts y Dawn Dunning, quien recordó la vez en que Weinstein la llamó a su cuarto de hotel para ofrecerle el protagónico en tres películas, solo para llegar y encontrárselo en una bata de baño y pidiéndole tener un trío con él, amenazándola con dañar su carrera si se negaba, así lo reporta el sitio Deadline.

Incluso la hija del legendario director italiano Dario Argento, Asia Argento, ha salido ha decir que Weinstein abusó de ella al darle sexo oral, historia que se repite con otras actrices como Mira Sorvino.

También negó en todo momento la información publicada por el periódico acerca de los ocho acuerdos extrajudiciales a los que se habría visto obligado a llegar en la última década para evitar que la polémica se filtrara a la prensa.

Sin embargo, después de todo el escándalo Georgina Chapman, la esposa de Harvey y también diseñadora de Marchesa, anunció su separación a través de un comunicado:

“El hecho de que estas mujeres hayan empezado a hablar sobre las conductas asquerosas de uno de los más importantes y respetados productores del cine, es algo increíble y valiente, y algo que me ha dejado en shock.

La forma en la que Harvey Weinstein ha tratado a estas vulnerables y talentosas jóvenes, no tiene que ser algo que sea aceptado en ningún lugar. Yo siempre esperé que estas historias sólo fueran rumores inventados, tal vez todos hemos sido muy inocentes”.

Otra actriz que también condenó las acciones del productor fue Meryl Streep, quien trabajó con él en varias ocasiones e incluso en una ocasión se refirió a él como “un Dios” cuando ganó el Oscar a Mejor Actriz por su colaboración en La Dama de Hierro.

Las mujeres que alzaron la voz para denunciar sus abusos son nuestras heroínas. Y una cosa debe aclararse: no todo el mundo lo sabía. Yo no tenía ni idea de todas esas faltas. No estaba al corriente de sus acuerdos financieros con actrices y colegas, o de sus reuniones en habitaciones de hoteles o en su baño o de cualquier otro acto inapropiado”.