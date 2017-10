Agencias / El Dictamen

La solidaridad tras el horrible tiroteo que se presenció en Las Vegas no se dejó esperar, miles de personas salieron a brindar apoyo a los afectados la noche del domingo. En los hospitales, largas filas de gente rodeaban los inmuebles para donar sangre.

Sin embargo, no todos tiene el derecho de ayudar, al parecer…

El exintegrante del grupo juvenil NSYNC denunció que no aceptaron su donación por sus preferencias sexuales.

“¿Cómo sigue siendo ilegal para los gays donar sangre? Quiero donar y no me permiten“, dijo Lance Bass, a través de Twitter.

How is it STILL illegal for gays to donate blood??!! I want to donate and I'm not allowed. 😤

— Lance Bass (@LanceBass) October 3, 2017