Tras el atentado en Las Vegas que ha dejado más de 50 muertos hasta el momento, diversos famosos han lamentado y condenado el tiroteo.

Celine Dion comentó en su cuenta de Twitter “Rezando por todas las víctimas inocentes y sus familias en Las Vegas – Celine xx… #LasVegas”

Praying for all the innocent victims and their families in Las Vegas – Céline xx… #LasVegas — Celine Dion (@celinedion) October 2, 2017

Harry Styles, ex integrante de One Direction, escribió con tristeza “Despertando con la desgarradora noticia de Las Vegas, mis pensamientos están con todos y sus familias. Amor. H.“

Woke up to the heartbreaking news from Las Vegas, my thoughts are with everyone and their families. Love. H — Harry Styles. (@Harry_Styles) October 2, 2017

Lindsie Chrisley, la actriz protagonista del programa de televisión Chrisley Knows Best, mencionó que es “incapaz de comprender por qué alguien abriría fuego contra gente inocente“

Unable to comprehend why someone would open fire on innocent people #PrayingforVegas — Lindsie Chrisley (@LindsieChrisley) October 2, 2017

“Muy entristecido por la tragedia, siento el dolor de mi comunidad. Vamos a apoyarnos los unos a los otros para traer de vuelte el amor“.

So saddened about the tragedy, feeling the pain of my community. Let's support each other and bring back love — David Copperfield (@D_Copperfield) October 2, 2017

El jugador de baloncesto, LeBron James, pide “Rezar por Vegas“, al mismo tiempo que se pregunta “¿Qué demonios está pasando gente!?“

Pray for Vegas!! 🤦🏾‍♂️. What the hell is going on people!?!? My prayers sent to the heavens above for all the families 🙏🏾 pic.twitter.com/wDpwZ7g4Pz — LeBron James (@KingJames) October 2, 2017

Alex Ubago mandó fuerza a las personas afectadas.

Fuerza a todas las victimas del horrible tiroteo en #LasVegas y todo mi apoyo a los familiares de los fallecidos 🙏🏼 #PrayForLasVegas — Alex Ubago Oficial (@AlexUbagoficial) October 2, 2017

Mariah Carey “Horrorizada por el tiroteo en #LasVegas. Mis pensamientos están con las víctimas y sus familias. Rezando por el bien de todos”

Horrified to hear about the shooting in #LasVegas. My thoughts are with the victims and their families. Praying for everyone's safety 🙏💔 — Mariah Carey (@MariahCarey) October 2, 2017

Niall Horan también se manifestó. “Mis pensamientos están con las víctimas y familiares de esta terrible tragedia en Las Vegas“

Thoughts are with the victims and families of this terrible tragedy in Vegas . — Niall Horan (@NiallOfficial) October 2, 2017

Los cantantes de country Rodney Atkins y Travis Robinson Clark expresaron “Inimaginable” y “He perdido completamente la cuenta de todas las veces en mi vida que he despertado con malas noticias“

I've completely lost count of how many times in my life I've had to wake up to heartbreaking news… #PrayForLasVegas #PrayForTheWorld — TravisRobinsonClark (@travisrclark) October 2, 2017

Paulina Rubio no es ajena al terrible acontecimiento

🖤💔 toda mi mejor energía a todas las personas afectadas en esta horrible tragedia! 🙏🏻 #latinosunidos #prayforlasvegas ##morecompassion pic.twitter.com/W1xLDZKEwi — Paulina Rubio (@paurubio) October 2, 2017

Y no tardaron en llegar las peticiones para el control de armas, como el que exigió Danielle Brooks.

