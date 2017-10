El legendario ex beatle Paul McCartney publicó hoy, en su cuenta oficial de Twitter, un amoroso y solidario mensaje a México, tras los sismos que sacudieron al país en septiembre pasado.

En las redes sociales, el músico británico de 75 años externó sus mejores deseos hacia los mexicanos, previo a su visita a la CDMX para ofrecer un concierto en el Estadio Azteca, el próximo 28 de octubre con su One On One Tour.

FUENTE: excelsior.com