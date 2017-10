Tras un ataque al corazón, el músico fue hallado inconsciente en su casa de Malibú. Sin embargo, aún lucha por su vida

Agencias / El Dictamen

ACTUALIZACIÓN: Se confirmó que el músico se encuentra aferrándose a la vida. Su familia dio la orden de no resucitarlo y sus probabilidades de salir adelante son muy bajas. Se espera más información.

El músico Tom Petty, de 66 años, fue encontrado inconciente tras sufrir un ataque cardíaco el domingo por la noche en su casa de Malibú, la cual se encontraba a 50 km al oeste de Los Ángeles.

El famoso músico se encontraba inconsciente y sin respiración cuando fue encontrado en su casa, pero los servicios de emergencias lograron que recuperara el pulso y lo trasladaron al hospital UCLA de Santa Mónica en estado crítico. Fuentes de TMZ aseguraron que Petty fue conectado a sistemas de soporte vital y había muerto momentos después, sin embargo el círculo del artista evitó hacer ningún tipo comentario.

Petty, nacido en Florida en 1950, estaba en la recta final de una gran gira para celebrar los 40 años de su carrera junto a la banda de acompañamiento de toda su vida, The Heartbreakers, quienes debutaron en 1976. Así mismo, en 1980, se había unido a íconos de la música como George Harrison, Roy Orbison, Jeff Lynne y Bob Dylan para crear un supergrupo llamado Traveling Wilburys.

Thanks to everyone for supporting us for the last 40 years! Without YOU, there'd be no US! #TPHB40 https://t.co/MrJg4dVJJp — Tom Petty (@tompetty) September 29, 2017

En 2002, Tom Petty and The Heartbreakers fueron incluidos al Rock and Roll Hall of Fame. Antes de empezar su gira, Petty había confesado a la revista Rolling Stone “Estaría mintiendo si no dijera que siento que esta sería the last big one“