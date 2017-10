Agencias / El Dictamen

Antes de morir Chester Bennington, Linkin Park grabó un Carpool Karaoke exclusivo para Apple Music, donde la banda va acompañada del actor Ken Jeong.

El grupo compartió gratuitamente el video a través de su cuenta de Facebook como homenaje a su fallecido compañero, el cual se quito la vida este verano. Podemos ver a un Chester absolutamente feliz, vital y divertido, cantando temas de Linkin Park y Outkast. El grupo y Jeong cantan también en un karaoke en el interior de una limusina.

Tanto el grupo como la viuda de Bennington han rendido diversos homenajes al cantante. Recientemente, la banda ha vuelto al estudio, precisamente para el concierto en memoria de Chester el próximo 27 de octubre en Los Ángeles. En el concierto participarán miembros de Bring Me The Horizon, System of a Down o Korn.

