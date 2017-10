Para que te contagies de nostalgia

Agencias / El Dictamen

Una entrevista que no había visto la luz en más de 20 años a Selena Quintanilla, ha sido recuperado, se trata de un video encontrado en una cámara de TV. El material de la fallecida cantante en el programa Tejano USA fue donado al proyecto de televisión en español de Univisión del Smithsonian National Museum of American History.

La entrevista sucedió en abril de 1994 en el Parque Hemisfair en San Antonio Texas, justo antes de que la cantante se presentara en el festival de música Texas Live.

En el video se puede ver a Selena Quintanilla platicando sobre lo emocionada que estaba por ir a los Grammys de 1994 y llevar su cámara para tomarse fotos con las estrellas. “Cuando nos dijeron que estábamos nominados todos enloquecimos, no podíamos créelo. Lo primero que me vino a la mente es que necesito llevar una cámara para tomar fotos con todas estas estrellas. No lo pensé sino hasta después, cuando pensé, ‘Oh, mi Dios. ¿Y si gano?'”, dijo la cantante. “No me dejaron llevar mi cámara, esa es una de las cosas. No pude tomarme fotos sino hasta después”.

Selena también habló sobre su participación como invitada en una telenovela, y cómo descubrió un nuevo nivel de respeto hacia los actores. Finalmente, termina promocionando su nuevo video de la canción “Amor prohibido“.