A sus 31 años, Frankie Muniz nada tiene que ver con sus años de estrella infantil en la famosa serie “Malcolm in the Middle“. Al día de hoy, el intérprete se destaca más bien por su participación en el concurso de baile ‘Dancing With the Stars’ y por haberse pasado al intrépido mundo de las carreras de coches.

Y es gracias a estas dos facetas que el artista no recuerde prácticamente nada de su vida en la comedia que le convirtió en una celebridad. Pues tras haber sufrido numerosas conmociones cerebrales y algún que otro “derrame” a lo largo de los últimos años, Frankie asegura haber perdido buena parte de su memoria.

“La verdad es que no recuerdo mucho de mi tiempo en ‘Malcolm’, hasta el punto de que cuando me veo siento que no soy yo. Me entristece un poco no acordarme de estas cosas, a pesar de que de vez en cuando ciertas imágenes aparecen en mi cabeza”, ha explicado en un vídeo promocional del programa de la cadena ABC.

“Mi año más memorable es 2017, ya que he aprendido a vivir en el presente. Estoy feliz con mi carrera interpretativa, con la decisión que tomé de pilotar coches de carreras y con mis ganas de hacer música. Incluso si no puedo recordarlo todo, soy feliz con lo que hago”, ha revelado en la misma conversación.

Uno de los grandes apoyos con los que cuenta el inolvidable Malcom estos días proviene nada menos que del reputado Bryan Cranston -su padre en la popular ficción televisiva-, con el que no ha dejado de mantener el contacto desde aquellos años en los que trabajaron juntos.

“¿Qué es lo próximo que vas a ser, un astronauta? Pase lo que pase, todo lo que ha hecho siempre será parte de su propia experiencia. Y mi trabajo es decirle que tiene mucho que recordar de ‘Malcom in the Middle’. Menuda vida ha tenido”, ha contado el propio Cranston, protagonista también de ‘Breaking Bad’.