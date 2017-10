Agencias / El Dictamen

La actriz dio un mal paso y sufrió la pesadilla de cualquier novia, con todo y vestido fue a dar al suelo.

Sucedió durante las grabaciones de unas escenas promocionales de Papá a toda madre, que protagoniza Maite Perroni junto a Sebastián Rulli. En el clip se puede ver a la ex RBD vestida de novia en lo que simula ser un altar, de pronto, Maite lanza el buqué y sale corriendo… y ahí fue donde pasó la desgracia.

Pero la actriz se levantó y con humor dijo a las cámaras “Yo me caigo siempre, no importa cómo este vestida ni qué zapatos traiga. Entonces eso es parte como de mi ser, es algo que está tatuado en mí entonces vestida de novia tratando de correr claro me resbalé, o sea, me caí, pero no me pasó nada”.

La telenovela que se estrenará el 22 de octubre a través de las pantallas de Las Estrellas cuenta con las participación antagónica de Verónica Montes. También actúan Mark Tacher, Raúl Araiza, Verónica Jaspeado, Juan Carlos Barreto, Michelle González, Sergio Mur y Ana La Salvia.

Aquí el video completo:

