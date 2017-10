Lupita Jones desconoce cuál será el futuro de Nuestra Belleza México, pero de lo que está segura es que Mexicana Universal es el único certamen de belleza autorizado por Miss Universo.

“Nuestra Belleza es una marca registrada de Televisa y desconozco qué uso le vayan a dar a esa marca, por eso junto con TV Azteca estamos promoviendo Mexicana Universal, que es la única eliminatoria oficial de nuestro país para Miss Universo“, recalcó la ex reina de belleza.

Mexicana Universal es el nuevo concurso de belleza que elegirá a la mexicana que representará al país en la competencia internacional.

Pero lejos de empezar de cero el proyecto, la Miss Universo 1991 aseguró que reinventará el concurso gracias a su experiencia.

“Afortunadamente traemos mucha experiencia ya, son más de 20 años trabajando en esto, algo que me encanta, me apasiona y me gusta mucho hacer, y no es empezar de cero, es reinventarse.

“Es presentar cosas novedosas y el entusiasmo de TV Azteca, eso facilita muchísimo este nuevo comienzo y más que empezar de cero es reinventarse”.