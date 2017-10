Así las críticas a la “postura” de la cantante tras haberse enterado del tiroteo

Agencias / El Dictamen

Mariah Carey ha sido el objeto de críticas en las redes sociales por su uso excesivo del Photoshop. Sin embargo, ahora es su extraña reacción la que tiene consternados a sus seguidores.

Mientras realizaba una entrevista en vivo para Good Morning Britain promocionar su gira navideña, la cantante fue cuestionada sobre el tiroteo sucedido en Las Vegas. Carey, se quedó tumbada en el sofá en el que estaba sentada y vestida de gala.

“Es terrible que una cosa como esta suceda. Nadie podría esperárselo. Es algo muy malo. Realmente no sé qué decir” dijo la intérprete del éxito navideño All I Want For Christmas Is You.

Las críticas en redes sociales (como es de esperarse) no tardaron en llegar. Los usuarios no han comprendido la reacción de la cantante. No sabemos si fue el shock, pero no cabe duda que se mostró consternada. Los presentadores le han pedido disculpas por tener que posponer la entrevista tras lo sucedido.

Las críticas también fueron hacia el programa, por considerar desagradable e innecesaria la entrevista tras la tragedia ocurrida en Las Vegas.

Te podría interesar #PrayForLasVegas: Estas son las reacciones de los famosos ante la masacre