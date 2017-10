Agencias/El Dictamen

La partida de Hiromi ha marcado para siempre la vida de sus seres queridos, en especial, la del hombre que compartió con ella una vida sentimental llena de proyectos, sueños e ilusiones: su esposo, Fernando Santana. A unos días de su lamentable fallecimiento, él ha dedicado una emotiva carta de despedida a su bebé y a su compañera, a quien agradece por el maravilloso momento de construir una relación, en donde el amor prevaleció desde el primer momento.

Con un rotundo agradecimiento, Fernando recuerda lo más lindo de su vida junto a Hiromi, a quien define como el gran amor de su vida. “Hiromi mi poshi hermosa. Marla Hiromi. Mi vida, gracias por haberme dado el permiso y la bendita oportunidad de abrirme tu corazón y permitirme compartir a tu lado. Fuiste, eres y siempre serás el amor más puro, más noble, bondadoso, leal, sincero, apasionado, entregado, inocente, divertido, que tendré jamás…”, se puede leer en la misiva que ha circulado por las redes sociales.

Además, recordó instantes del día a día junto a ella, resaltando su gran carisma y todas las atenciones que tuvo para con él. “Te amé con todo mi ser, me hiciste volar con tu amor, conocí el cielo en la tierra contigo mi japonesita, no sé qué habré hecho bien en la vida para que dios y el universo te pusieran en mi camino, eras una mujer hermosa en todos los sentidos, extraordinaria para ser exacto, gracias por enseñarme tantas cosas, por preocuparte por mí como lo hacías, por compartir conmigo todos tus logros, por nuestras pláticas tan padres que duraban horas, por tu hermoso y único sentido del humor wooow, qué manera de ver la vida y que amándonos cómo nos amábamos tú durmieras en el extremo de la cama y yo en el otro y eso nos daba mucha risa pero porque literal, no nos pelábamos en la noche jeje…”, recordó conmovido.

Fernando revivió en un instante cada detalle vivido junto a su esposa, y recordó cuando la cantante y actriz dedicaba tiempo a la ilusión de esa maternidad que, desgraciadamente, no pudo ser posible. “Son tantas cosas mi vida, tantos momentos de felicidad, amaba cada cosa que hacías, como coloreabas, como llenabas tus agendas, como comías tu cereal, cómo le escribías a Julieta en su cuaderno, como escribías tus sueños al despertar, tus cajones del buró llenos de dulces, cuando me regañabas por dejar abierto el clóset, por no bajar la tapa del baño, porque no me ponía rápido el cinturón de seguridad al subirme al carro. ¡Ay Dios! Eras hermosa mi amor, eras un ángel”, dijo.

La maternidad fue una de las circunstancias que hizo latir al máximo el corazón de Hiromi, cada día de la dulce espera ha quedado grabado en el corazón de Fernando, y hoy lo recuerda con mucho cariño. “Tanta era tu ilusión por ser mamá que elegiste irte con nuestra Julietita hermosa, a cumplir ese sueño que tanto anhelabas. No puedo sentirme más tranquilo y feliz que saberlas juntas, no tengo duda de que están en un lugar lleno de paz y tranquilidad disfrutándose una de la otra…”.

