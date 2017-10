Su prometida Rose Leslie descubre en el refrigerador una réplica de la cabeza del actor británico que da vida a Jon Snow en la serie ‘Game Of Thrones’ y su humor negro casi le cuesta el matrimonio.

El actor Kit Harington literalmente perdió la cabeza con una macabra broma a su futura esposa y compañera en la serie Game Of Thrones, Rose Leslie, al dejarle en el refrigerador una réplica exacta de su cabeza y grabar la escena lo cual casi le cuesta el matrimonio.

Después de ver la cabeza, ella se puso a llorar histérica. No me salió bien”, comentó el británico que en el serial de HBO da vida a Jon Snow mientras mostraban las imágenes de su novia en pleno ataque de pánico, “me dijo que si volvía a hacerlo, me dejaría”.