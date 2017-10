Agencias / El Dictamen

Karla Panini es el objetivo de amenazas, agresiones e insultos en redes sociales luego que su ex amiga y compañera de trabajo, Karla Luna, falleciera a causa de cáncer. Pero lo raro para todos fue que no dijera absolutamente nada del asunto.

Hasta ahora había circulado este supuesto tuit (que sabíamos era falso):

Sin embargo, esta semana nos llenamos de dudas al leer una carta atribuida a Panini mediante Instagram.

Te podría interesar Aseguran que Karla Panini decía que hijas de Luna “Olían a cáncer”

Y ahora, después de 12 días de no pronunciarse ni a favor ni en contra, la comediante difundió un comunicado (que ya parece real) en el que informa no tener ninguna cuenta activa en redes sociales, también aclara que las publicaciones anteriores no son suyas.

La información fue difundida por el medio Las Noticias Monterrey, canal perteneciente a Televisa.

Karla Panini emite comunicado donde asegura que no tiene ninguna red social activa y además informó que emprenderá acciones legales pic.twitter.com/kYf0wJZbJW — Las Noticias (@_LASNOTICIASMTY) October 11, 2017

Y aquí el comunicado completo:

Te recomendamos Video inédito de Karla Panini diciéndole a Karla Luna que se va a acostar con su esposo