Agencias / El Dictamen

Todavía falta poco más de un año para el estreno de Fantastic Beasts and Where to Find Them 2 y ya estamos empezando a recibir pequeños adelantos para saciar nuestra emoción.

Esta semana la cuenta oficial de Twitter de Fantastic Beasts nos ofreció una fotografía en donde muestra los planes Newt Scamander para la segunda entrega.

La imagen es una especie de solicitud de viaje introducida por Scamander en el Ministerio de Magia. Y aunque no refleja su destino o el propósito de su viaje, sí vemos que la solicitud está “Pendiente“. Tal vez el Ministerio prohibirá la salida de Newt, pues es su último viaje causó un montón de problemas en Nueva York.

La secuela de Fantastic Beasts and Where to Find Them llegará a los cines en noviembre de 2018.