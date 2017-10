Agencias / El Dictamen

Con el pronto estreno de la segunda temporada de Stranger Things, Netflix ha lanzado un juego para saciar las ansias del público.

Strenger Things: The Game, tiene la esencia de un juego ochentero, con gráficos, pixeles y música de esa época.

*do do do do do do do do* Stranger Things: The Game.

Now available:

App Store: https://t.co/3pzG4sD3n6

Google Play: https://t.co/FYd0AWl6wu pic.twitter.com/PHrjVGQU9J

— Stranger Things (@Stranger_Things) October 4, 2017