Agencias / El Dictamen

Karla Panini por fin rompió el silencio… o eso creemos. Después de la muerte de Karla Luna, Panini no había comentado nada sobre los numerosos ataques que ha recibido en Internet. Sin embargo, esta semana apareció una carta donde supuestamente la Comadre Wera narra a detalle su relación con Luna.

Pero antes de que la leas, debes saber que la cuenta de Instagram donde aparece la carta no está certificada por la red social y ya ha sido eliminada. En la carta se puede leer como Panini culpa al público de ser juez en una relación en donde no tenían que meterse y asegura que ambas ex amigas habrían hablado para perdonar todo, también toca el tema del supuesto secuestro de las niñas.

