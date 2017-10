Agencias / El Dictamen

Carlos Vives nos ha dado una enorme sorpresa al criticar al reggaetón. Luego de haber colaborado en distintas ocasiones con Maluma, Vives sorprendió con fuertes declaraciones al diario argentino Clarín en las que califica al género de “contenido sexual explícito“.

Y también habló directamente de Maluma:

“Le he dicho cosas de sus canciones en la cara. Sobre todo, porque los músicos jóvenes se me han acercado a mi con cariño. A mí hay cosas que me parecen perversas, y se lo dije a Maluma: “¿Qué es el trap?” Es un género con temáticas sexualmente explícitas en inglés“.

Las reacciones no se dejaron esperar. Vives tuvo que calmar el ambiente publicando una imagen junto a Maluma en medio de un concierto, con un mensaje que en resumen dice que cada quien es libre de interpretar lo que desee.

Cada quien puede interpretar las cosas como quiera pero nuestra amistad está por encima de las diferencias. Respeto todos los géneros y a todos mis colegas. Estoy seguro de que la responsabilidad de crear un mundo mejor está en manos de todos. A post shared by Carlos Vives (@carlosvives) on Oct 9, 2017 at 8:21pm PDT

Dentro de los comentarios de la foto, destaca uno hecho por Maluma en el que se limitó a colocar varios emojis de manitos “rezando”, lo que podría interpretarse como que todo está bien de su lado.

En las polémicas declaraciones de Vives también aseguró: “Soy papá, tengo cuatro hijos. Sabes lo que quieres para ellos y lo que no quieres. A mucha gente eso le parece muy chévere para el pueblo, pero no para sus propias hijas. Respeto todos los estilos; no tengo nada en contra del reggaetón. Pero llevo muchos años en el negocio, y no se puede subestimar el poder educativo de los medios y de la música llamada “comercial”. Uno le tiene que dar al público buenos mensajes”.

