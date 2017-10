El álbum será lanzado en formato digital y en CD justamente el día que cumple 25 años, es decir, el 17 de noviembre. También habrá una edición limitada de 2 vinilos que no estarán disponibles en otra fecha que no sea esa.

Legacy Records en colaboración con The State of Whitney E. Houston, lanzarán Whitney Houston – I Wish You Love: More From The Bodyguard, un relanzamiento de la banda sonara, el cual además de tener la famosa canción de Whitney, también tendrá algunos cortes en vivo, grabaciones alternativas y otros tracksespeciales, entre ellos una versión a capella de “Jesus Loves Me”, una grabación en vivo de “Run To You” del tour mundial de The Bodyguard de 1993 a 1995, y una mezcla alternativa de “I Will Always Love You”, la cual trae una parte en la que Whitney dice unas palabras al inicio en su papel de Rachel Marron, protagonista de la película.

Y como sabemos que bien que quieres cantarla con tu voz de ruiseñor aquí te dejamos. Venga de a´i! como si no hubiera mañana

