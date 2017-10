El actor mexicano Eduardo Verástegui creó una lucha a favor de los “Dreamers”,

que comenzó con una visita a la Casa Blanca donde hizo llegar al presidente Donald Trump una carta en la que expone el apoyo y la ayuda que necesitan esos jóvenes, y en donde además le pidió respeto por estos jóvenes.

El artista tiene la firme convicción de que con diálogo toda situación se puede resolver, por ello en sus planes está regresar las veces necesarias para lograr un cambio positivo en las vidas de los jóvenes migrantes.

“No creo en la confrontación, más bien creo en el diálogo, es por eso que estamos identificando senadores y congresistas que no están a favor de los ‘Dreamers’ para ir a hablar con ellos, siempre con delicadeza y de forma astuta porque es la vida de 800 mil hermanos y hermanas la que está de por medio”, expuso Verástegui en conferencia de prensa.

Para lograr el cambio que se busca, el actor mencionó que utilizará su posición como actor, cineasta, empresario y filántropo.

“Simplemente quiero aprovechar mi plataforma, que no es otra cosa más que un medio que bien utilizado

puede hacer muchísimo bien a nuestra sociedad, por eso trato de utilizarlo con mucha responsabilidad”.

De la misma manera mencionó que la principal razón por la que ha emprendido esa lucha, es porque desde casa le enseñaron a tratar a los demás como le gustaría ser tratado y “si me encontrara en la misma situación me gustaría que el mundo entero me defendiera”.

A pesar de que, aceptó, será un proceso largo, de seis meses aproximadamente, tiene la esperanza de lograr sus objetivos en un tiempo menor y dar de regalo de navidad a los jóvenes la victoria de dicha batalla.

Verástegui puntualizó que únicamente se quiere enfocar en las cosas positivas y dejar de lado aquello negativo de ambos países.

Por ello confió en que “un corazón agradecido y propositivo logrará crear los puentes que se requieren para lograr una armonía”.

Resaltó que como cineasta prepara un documental de todo el proceso por el que pasa, las reuniones con los congresistas, con los mismos “Dreamers”, y demás.

“Acabo de empezar esta causa y no voy a parar hasta que termine, quiero generar un producto de alto impacto, por eso estoy pensando en crear un documental, aún no hay nada en concreto no tengo una estructura pero me encantaría realizarlo”.

Finalmente comentó que en trabaja con una producción titulada “Sound of Freedom”, que narra cómo un grupo de estadunidenses rescata pequeños latinoamericanos de la explotación sexual infantil.