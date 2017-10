Nos dimos a la tarea de ver el programa al cual pertenece el reportero que fue agredido por Eduardo Yañez en una alfombra roja y cuya acción ha desatado un sin fin de memes que entendemos por ser internet y humor negro, pero cual sopresa que dicho programa no se le apoyó al personal humano que estaba realizando su labor.

Lili y Raúl estuvieron tratando el tema y, aunque ambos dijeron no estar de acuerdo con las agresiones, recalcaron que Yañez era alguien que siempre los había tratado bien, y la Flaca aseguró que es un excelente padre.

“Nunca debió haber hecho esto, pero también lo que pasa con Eduardo es que varias personas, varios reporteros le preguntaron esto anteriormente, llegó un momento en que no quiso hablar más de esto y perdió las tablas, a cualquier persona le pasa, no está bien hecho, pero también me pongo en la situación de Eduardo que está en medio de la alfombra y le empiezan a preguntar una detrás de otra y ya se enojó demasiado”, le dijo Raúl de Molina al reportero.

A lo que Lili Estefan agregó algo que sorprendió aún más: “Yo personalmente hubiera parado cuando comenzó a decir malas palabras, hubiera respetado cuando dijo; ‘Yo no hablo de mi vida privada’… Sin embargo, tú trataste de hacer tu trabajo lo mejor posible, jamás vamos a justificar que ese golpe que te dio Eduardo Yañez es correcto, me imagino que el dolor que está pasando con su hijo no se pudo controlar”.

Al final de todo esto, terminaron burálndose al decirle que esperaban que no le hubieran dañado el mejor lado de su cara y que ya estaba listo para cinco rounds con el Canelo.

Luego de que saliera esta entrevista algunos colegas de Paco se volcaron a las redes sociales a criticar la actitud de Lili y Raúl.

